Doctor Strange nel Multiverso della follia, Hayley Atwell: 'Il cameo di Peggy Carter è stato frustrante'

Tra i numerosi cameo presenti in Doctor Strange nel Multiverso della follia c'è stato anche quello di Hailey Atwell nei panni di Captain Carter, personaggio già apparso nella serie animata What If? e che nel film viene rappresentato come componente degli Illuminati di Terra-838. Un cameo di breve durata dal momento che il suo personaggio viene ucciso in maniera brutale dal suo stesso scudo lanciatole da Wanda Maximoff.

A parlarne ci ha pensato proprio Hailey Atwell ai microfoni del podcast Happy Sad Confused: "Ci sono rimasta male, ovviamente non è stata mia la scelta di farla morire dopo pochi minuti. L'ho trovato molto frustrante e soprattutto non ha aggiunto alcun valore all'arco narrativo di Peggy Carter". L'attrice ha poi aggiunto: "Con What If?, invece, sento di aver potuto contribuire in maniera maggiore e più utile".

Molti dei cameo presenti sono stati del puro fan service, su tutti Jon Krasinski nei panni di Reed Richards aka Mr. Fantastic. Altri invece, come quello di Ian McKellen nei panni di Magneto, sono stati rimossi dal montaggio finale.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: tagliata una scena post-credit sui Fantastici 4

Quando arriverà Doctor Strange 3?

Al momento i Marvel Studios non hanno ancora fatto alcun annuncio in merito, ma si tratta soltanto di questione di tempo dal momento che la scena post-credit del sequel, che ha visto l'introduzione di Clea (Charlize Theron), ha già delineato la prossima storyline.

Il film è stato aggiunto al calendario delle uscite Marvel, ma gli scioperi in atto potrebbero far slittare il tutto.