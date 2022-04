Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il finale non era stato deciso all'inizio delle riprese

Le riprese di Doctor Strange nel Multiverso della Follia erano iniziate senza che fosse stato deciso il finale dell'atteso sequel prodotto dalla Marvel.

Il lavoro sul set del film diretto da Sam Raimi si è concluso, dopo le riprese aggiuntive, all'inizio del 2022.

Benedict Cumberbatch, intervistato da JOE, ha ora dichiarato che il terzo atto di Doctor Strange nel Multiverso della Follia non era stato deciso fino all'ultimo giorno.

La star britannica ha spiegato: "C'è molto da esaminare, spiegare e, in un certo senso, assorbire. Ma c'è una specie di propulsione alla fine".

Cumberbatch ha spiegato: "Il terzo atto non era ancora stato del tutto deciso quando abbiamo iniziato a girare, come accade con i progetti Marvel. Tutti i tasselli vanno al loro posto in modo spettacolare. Ci sarà davvero molto in un solo film, ma penso debba avere quel ritmo fin dall'inizio".

L'interprete di Strange ha infine aggiunto: "Da quel poco che ho visto, mi preoccupo quando ci sono cose di cui si parla perché penso che ora dovremmo agire subito. Ma poi sono nel film e lo conosco all'indietro, quindi sono il peggior giudice. Penso ci sia decisamente un momento in cui come pubblico ci si possa prendere un respiro e c'è bisogno di farlo".

Nel cast ci sono anche Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez e Rachel McAdams.

A seguito delle azioni rivoluzionarie compiute dal Dottor Strange in Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange nel Multiverso della Follia metterà alla prova lo Stregone Supremo ancora più di prima. Tra il ritorno di Mordo (Ejiofor), l'improvvisa apparizione di America Chavez (Gomez), che è in grado di viaggiare attraverso le dimensioni, e la svolta oscura di Wanda Maximoff (Olsen), Strange sta per entrare in un mondo di potenzialità e possibilità illimitate mentre attraversa il Multiverso.