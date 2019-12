Doctor Strange 2: Marvel introdurrà un personaggio che ha sempre voluto usare

Con Doctor Strange 2, sequel dell'omonimo film annunciato lo scorso luglio, i Marvel Studios hanno deciso di introdurre nuove storie, come conferma Kevin Feige che ha accennato a un nuovo personaggio che gli studios hanno sempre voluto usare.

In occasione della sua partecipazione come ospite alla New York Film Academy, il capo di Marvel Kevin Feige ha parlato di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sequel molto atteso dai fan che sarà a tinte horror e introdurrà nuovi personaggi: "Nel prossimo Doctor Strange, ad esempio, ci saranno nuovi personaggi Marvel che faranno il loro debutto in quel film e che non vi aspettate; abbiamo trovato un modo intrigante per riuscirci perché intendiamo girare un film molto particolare e c'è un personaggio che abbiamo sempre voluto sfruttare che sarà perfettamente calzante alla storia"

Inoltre, il presidente dei Marvel Studios ha chiarito che questo sequel non sarà un vero e proprio horror, come anticipato, ma avrà solo delle scene più spaventose di altre: "Multiverse of Madness è il miglior titolo che ci siamo inventati, cosa che trovo davvero stimolante. Non lo definirei un film horror, ma sarà un grosso film dell'MCU con sequenze spaventose."

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness sarà diretto ancora una volta da Scott Derrickson e vedrà il ritorno di Benedict Cumberbatch nel ruolo di Stephen Strange affiancato da Elizabeth Olsen nel ruolo di Scarlet Witch. Il film uscirà il 7 maggio 2021.

