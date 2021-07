Doctor Strange 2: Bruce Campbell risponde in modo criptico alle domande sulla sua presenza

Nel cast di Doctor Strange 2 potrebbe esserci anche Bruce Campbell, da sempre grande amico del regista Sam Raimi.

L'attore, durante le riprese del film Marvel, aveva condiviso una foto di Londra facendo chiaramente intendere che aveva lavorato al secondo capitolo della storia con protagonista Benedict Cumberbatch.

Durante un'apparizione a un cinema drive-in, Bruce Campbell ha risposto a una domanda riguardante la sua apparente partecipazione a Doctor Strange in the Multiverse of Madness dichiarando: "Posso solo darvi una strana risposta. Posso rispondere, ma solo in un modo strano".

L'attore ha quindi aggiunto: "Sono in Doctor Strange 2? La riposta strana è... linoleum".

Il protagonista della saga horror La casa non ha aggiunto nulla, ma in passato aveva parlato della sua collaborazione con Sam Raimi dichiarando: "Penso ci sia una regola che se i suoi film non sono buoni allora non sono presente. Se Sam vuole un buon film mi coinvolgerà. Ma non si può mai sapere con questi film epici cosa resterà e cosa verrà rimosso nel raccontare queste storie enormi, quindi non lo so. Ed è per questo che rimango sempre criptico perché non voglio che mi facciano causa e non voglio dire 'Sì, vedetelo!' e poi mi dicano 'Dove eri, idiota?'. Ma apprezzo sempre lavorare con il mio vecchio amico, il Mister Regista".

Nel cast di Doctor Strange 2, oltre a Benedict Cumberbatch e Rachel McAdams, ci saranno anche Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, che riprende la parte del Barone Mordo, di Elizabeth Olsen, interprete di Scarlet Witch, e Xochitl Gomez.

Alla regia del progetto, in arrivo nelle sale italiane il 23 marzo 2022, ci sarà Sam Raimi, al suo ritorno nel mondo dei film tratti dai fumetti, mentre la colonna sonora sarà composta da Danny Elfman.