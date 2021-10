Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Benedict Cumberbatch conferma i reshoots

La star Benedict Cumberbatch ha conferma i reshoots di Doctor Strange in the Multiverse of Madness che si terranno, probabilmente, tra novembre e dicembre.

Durante un'intervista per promuovere il suo nuovo lavoro, The Electrical Life of Louis Wain, in arrivo su prime Video il 5 novembre, Benedict Cumberbatch ha confermato i reshoots di Doctor Strange in the Multiverse of Madness che si terranno, probabilmente, tra novembre e dicembre.

Doctor Strange: una foto di Benedict Cumberbatch

Cumberbatch, ospite insieme alla collega Claire Foy al Today Show, "avrebbe rivelato che ci saranno riprese aggiuntive di Doctor Strange in the Multiverse of Madness a novembre e dicembre". La conferma dall'account fan Twitter @DrStrangeUpdate.

Alla regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness troviamo Sam Raimi, che ha preso il posto di Scott Derrickson, regista del primo Doctor Strange, che ha interrotto la collaborazione con Marvel a causa di divergenze creative.

Al momento i dettagli sulla trama di Doctor Strange 2 sono piuttosto scarsi. Sappiamo che Doctor Strange 2 sarà il film più horror del MCU e che Cumberbatch sarà affiancato dalla Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen, che avrà un ruolo centrale. Confermato il ritorno di Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor.

L'uscita di Doctor Strange and the Multiverse of Madness è fissata per il 6 maggio 2022.