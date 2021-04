Doctor Strange 2: Benedict Cumberbatch non mostra il volto su Zoom "perché sarebbe uno spoiler"

Benedict Cumberbatch non mostra il volto durante un'intervista su Zoom per non spoilerare l'atteso Doctor Strange 2.

Benedict Cumberbatch, star dell'atteso sequel Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ha dovuto nascondere il volto durante una sessione di interviste su Zoom perchè, come ha spiegato, sarebbe uno spoiler.

Nei video pubblicati su Twitter, si sente l'inconfondibile voce di Benedict Cumberbatch che spiega, "State guardando il soffitto perché non posso mostrare la mia faccia. Sto girando Doctor Strange 2 e siamo sotto embargo... questo solo per spiegarvi perché state guardando un affascinante soffitto."

Marvel è nota per l'eccezionale segretezza intorno ai suoi progetti. A quanto pare, a volte questo vale anche per i volti delle sue star. Nel secondo video, al posto del soffitto di una casa viene mostrato il tettino di un auto. Ancora una volta, Cumberbatch spiega la ragione di tale vista: "Stai guardando il soffitto di una macchina, sei fortunato, perché non puoi guardarmi perché sto interpretando Doctor Strange e... non posso rivelare niente. Eccitante!"

Le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness si sono concluse a Londra la scorsa settimana. Diretto da Sam Raimi, il film vede il ritorno di Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor.

Dopo Wandavision, Elizabeth Olsen tornerà nei panni di Scarlet Witch, mentre Xochitl Gomez interpreterà America Chavez, alias Miss America.

L'uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è fissata per il 25 marzo 2022.