Doctor Sleep: il sequel di Shining in anteprima a Lucca Comics & Games 2019

Doctor Sleep, l'atteso sequel di Shining, verrà presentato in anteprima a Lucca Comics & Games il 30 ottobre.

Doctor Sleep, l'atteso sequel di Shining ispirato al romanzo di Stephen King, verrà presentato in anteprima a Lucca Comics & Games 2019 il 30 ottobre. Warner Bros. presenterà in anteprima Doctor Sleep alle ore 17.30 al Cinema Astra così da far conoscere al pubblico il seguito della storia di Danny Torrance a 40 anni dalla sua terrificante permanenza all'Overlook Hotel.

Doctor Sleep: una scena del film con Ewan McGregor

Ewan McGregor, Rebecca Ferguson e Kyliegh Curran sono i protagonisti di questo thriller soprannaturale diretto da Mike Flanagan, basato su una sua sceneggiatura tratta dal romanzo di Stephen King, in sala dal 31 ottobre.

La storia di Doctor Sleep vede Danny Torrance ormai adulto e profondamente segnato dalle terrificanti esperienze vissute nell'Overlook Hotel. Nel corso degli anni Dan ha cercato di trovare un po' di tranquillità, ma questa tranquillità verrà scossa dall'incontro con Abra, una ragazzina che ha dei poteri soprannaturali simili ai suoi. Istintivamente Abra capisce che Torrance ha i suoi stessi poteri e gli chiede aiuto per contrastare la perfida Rose the Hat e i suoi followers, che letteralmente si nutrono dei poteri di persone innocenti per garantirsi l'immortalità.

