Stephen King: la sua casa del Maine diventerà un museo e un ritiro per gli scrittori

La celebre casa di Stephen King a Bangor, Maine, starebbe per diventare un museo/archivio nonché ritiro per scrittori.

Una foto buffa di Stephen King

L'inconfondibile magione rossa costruita nel 1858 è stata comprata da Stephen King nel 1980. Con la fama crescente dello scrittore la casa, facilmente riconoscibile, è diventata meta di pellegrinaggio dei fan dei Re del Brivido. King e la sua famiglia si sono successivamente trasferiti in altre dimore, nel Maine e in Florida, dove lo scrittore trascorre l'inverno, e adesso la casa starebbe per diventare un museo.

Stephen King e la moglie Tabitha King avrebbero chiesto l'autorizzazione per il cambio d'uso della casa nella speranza di trasformarla in un museo no-profit e in un ritiro per scrittori, autorizzazione approvata all'unanimità dal Bangor City Council. La casa diventerà così un museo/archivio di Stephen King, con viste su appuntamento, e cinque scrittori alla volta potranno fare richiesta di risiedere lì per un periodo.

"La famiglia King è stata meravigliosa con la città di Bangor negli anni e ha donato milioni di dollari per varie cause della comunità. Preservare la loro eredità qui a Bangor è importante per la nostra comunità" ha dichiarato il consigliere Ben Sprague a Rolling Stone.