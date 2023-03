La Torre Nera, Mike Flanagan: "Il film con Idris Elba ha fatto terra bruciata per i futuri adattamenti"

Mike Flanagan sta preparando da tempo un adattamento in forma seriale della saga de La Torre Nera, ma è consapevole come la cattiva ricezione del film del 2017 con Idris Elba abbia fatto terra bruciata per i futuri adattamenti.

Flanagan ha discusso delle conseguenze del flop de La Torre Nera in un episodio del podcast Script Apart spiegando: "Il mio adattamento non potrebbe essere più diverso dal film del 2017. Questo è stato l'approccio sbagliato al materiale, un po' su tutta la linea, ed è stato un approccio talmente sbagliato che penso che abbia in qualche modo fatto terra bruciata per chiunque altro volesse piantare qualcosa sotto lo stendardo de La Torre Nera per chissà quanto tempo. Queste sono le difficoltà che stiamo incontrando nel tentativo di realizzare la nostra serie per via dei danni fatti dal film".

La Torre Nera: Mike Flanagan svela che vorrebbe adattare l'opera di Stephen King e come vorrebbe farlo

"Sono stati in grado di superarlo per una serie di Amazon Studios che ha adottato di nuovo un approccio diverso, molto diverso da quello che sto proponendo, e che non è decollato", ha proseguito Mike Flanagan. "Quindi anche questo ha avuto un impatto diretto - e si parla di Amazon! Quello è il mio studio ora per la televisione, pensate andare da loro e dirgli 'Ehi, vi piacerebbe investire nello stesso titolo che vi ha fatto perdere tutti questi soldi?' Capisco i problemi".