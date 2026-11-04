Doc - Nelle tue mani 4, dopo il finale arriva uno show evento con Luca Argentero: chi lo condurrà

Dopo la messa in onda della quarta stagione di Doc - Nelle tue mani, il pubblico avrà modo di ritrovare i protagonisti della fiction di Rai 1 in un appuntamento speciale. A rivelarlo è il settimanale Chi, che ha anticipato alcuni dettagli sullo show evento organizzato al termine degli otto episodi in prima serata.

Secondo quanto riportato dal magazine, ci sarà una serata speciale con la partecipazione di tutto il cast, a partire dal protagonista Luca Argentero. Un'occasione per celebrare il successo della fiction e ritrovare gli attori che, stagione dopo stagione, hanno conquistato il pubblico.

Doc - Nelle tue mani 4, lo show evento con tutto il cast: l'indiscrezione

A svelare ulteriori anticipazioni sul programma è stato il giornalista Giuseppe Candela, che sulle pagine di Chi ha raccontato anche cosa dovrebbe accadere durante la serata speciale.

Matilde Gioli nel ruolo della dottoressa Giulia Giordano

"Ci saranno tanti momenti di spettacolo e sorprese", si legge nell'indiscrezione pubblicata dal settimanale. Non si tratterà, dunque, di una semplice reunion, ma di un vero e proprio show pensato per celebrare la fiction e i suoi protagonisti. Ma chi sarà alla conduzione dell'evento? Anche su questo punto è arrivata un'anticipazione precisa.

Alberto Matano alla conduzione dello speciale di Doc - Nelle tue mani

A prendere le redini dello show sarà Alberto Matano, volto di Rai 1 e conduttore de La Vita in Diretta, oltre che giudice di Ballando con le stelle. A confermare il suo coinvolgimento è sempre il settimanale Chi, che ha scritto: "A condurre l'evento sarà Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta e giudice di Ballando con le stelle".

Per il giornalista e conduttore si prospetta quindi un nuovo appuntamento in prima serata, questa volta al fianco del cast di una delle fiction più amate della rete ammiraglia Rai.

Quando andrà in onda lo speciale di Doc 4? La possibile data

Per quanto riguarda la messa in onda, lo show evento dovrebbe arrivare soltanto dopo la conclusione della quarta stagione di Doc - Nelle tue mani. Stando alla programmazione attualmente prevista, salvo cambiamenti nel palinsesto, l'ultimo appuntamento della fiction dovrebbe essere trasmesso giovedì 26 novembre.

Se Rai 1 dovesse mantenere lo stesso spazio del giovedì sera anche per lo speciale, la serata con Alberto Matano e tutto il cast potrebbe andare in onda giovedì 3 dicembre. Al momento, tuttavia, si tratta soltanto di un'ipotesi legata all'attuale calendario televisivo: per la conferma ufficiale della data bisognerà attendere comunicazioni da parte della Rai.