Doc - Nelle tue mani 4 salta l'appuntamento di giovedì 12 novembre: ecco quando tornerà su Rai 1

Niente nuovi episodi di Doc - Nelle tue mani 4 stasera, giovedì 12 novembre. La fiction con Luca Argentero si prende una settimana di pausa e lascia spazio alla Nazionale italiana: su Rai 1, in prima serata, sarà trasmessa infatti la partita Italia-Francia, valida per la UEFA Nations League.

Per ritrovare Andrea Fanti e i medici del Policlinico Ambrosiano bisognerà quindi aspettare giovedì 19 novembre, quando la serie tornerà con la penultima puntata della stagione. Uno slittamento che sposta in avanti anche l'appuntamento con il finale.

Dove eravamo rimasti: il malore improvviso di Andrea Fanti

DOC 4

L'attesa per il ritorno della serie è resa ancora più difficile dal finale della puntata trasmessa giovedì 5 novembre. Gli spettatori hanno assistito a un nuovo, drammatico colpo di scena: Andrea Fanti è crollato improvvisamente a terra dopo un malore, facendo temere conseguenze molto serie per la sua salute. Si prospetta un intervento chirurgico particolarmente delicato, con il rischio che la sua memoria possa subire conseguenze permanenti. Una situazione che potrebbe cambiare ancora una volta il futuro del medico interpretato da Luca Argentero e quello dell'intero reparto di Medicina interna.

Nel frattempo, restano aperti anche gli interrogativi sul caso Campigli e sulle morti sospette legate all'utilizzo della morfina. Un'indagine che Andrea aveva portato avanti con l'aiuto di Giulia, sempre più coinvolta nella ricerca della verità.

Doc 4 torna il 19 novembre: le anticipazioni della penultima puntata

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Il prossimo appuntamento con Doc - Nelle tue mani 4 è fissato per giovedì 19 novembre, in prima serata su Rai 1. In programma ci saranno gli episodi 13 e 14, intitolati rispettivamente Il mondo sulle spalle e Fino alla fine.

L'assenza di Andrea dal Policlinico Ambrosiano avrà conseguenze importanti sull'equilibrio del reparto. A cercare di farsi avanti sarà soprattutto Riccardo Bonvegna, deciso a dimostrare di poter gestire maggiori responsabilità e mantenere la promessa fatta a Doc. Per lui arriverà anche un incontro inaspettato: in ospedale si presenterà Beatrice, una sua ex fiamma dei tempi della scuola.

Anche Giulia Giordano sarà impegnata su più fronti. La dottoressa continuerà a seguire le indagini su Stefano Campigli, cercando di fare luce sulle vicende che hanno coinvolto il Policlinico e sui sospetti legati al nuovo direttore sanitario.

Non mancheranno, inoltre, situazioni difficili per gli altri protagonisti. Teresa ed Enrico dovranno fare i conti con il ricovero di Daniele, il ragazzo frequentato dalla loro figlia, sospettato di aver tentato il suicidio. Il caso verrà affidato proprio a Riccardo, che dovrà affrontarlo mentre cerca ancora di superare le proprie insicurezze dopo un precedente errore.

Quando finisce Doc 4? Mancano solo due puntate

Con la pausa del 12 novembre, il calendario della quarta stagione subisce uno slittamento di una settimana. Dopo i primi sei appuntamenti, restano infatti soltanto due serate per arrivare alla conclusione della storia (che, ricordiamo, non sarà quella dell'intera serie, visto il rinnovo per la stagione 5). La penultima puntata andrà in onda giovedì 19 novembre, mentre il gran finale è previsto per giovedì 26 novembre 2026, sempre su Rai 1.

La quarta stagione comprende complessivamente otto prime serate, ciascuna con due episodi, per un totale di 16 episodi. L'ultimo appuntamento sarà quindi quello che porterà a conclusione le vicende di Andrea Fanti e della squadra del Policlinico Ambrosiano, ma non senza colpi di scena. Nel frattempo, tutti gli episodi già trasmessi delle quattro stagioni fin qui realizzate della serie sono disponibili gratuitamente in streaming su RaiPlay.