Doc 4, anticipazioni della quinta puntata stasera su Rai 1: Giulia in difficoltà, Andrea davanti a una scelta

La quinta puntata di Doc - Nelle tue mani 4, in onda stasera su Rai 1 alle 21:30, ruoterà attorno a un errore di Giulia, a una proposta inaspettata per Andrea Fanti e ai furti di morfina all'Ambrosiano.

Nei due nuovi episodi, Paura di volare e Ciglia, le tensioni professionali si intrecceranno con i rapporti personali, mentre il ritorno di alcuni nodi irrisolti mette alla prova gli equilibri del reparto.

Doc - Nelle tue mani 4, le anticipazioni del 29 ottobre

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La nuova puntata di Doc - Nelle tue mani porta Andrea Fanti e Giulia Giordano ad affrontare nuove difficoltà al Policlinico Ambrosiano. La primaria di Medicina Interna deve fare i conti con un errore che rischia di compromettere il lavoro dell'intero reparto, già alle prese con problemi economici e vincoli organizzativi. Andrea cerca di convincerla ad assumersi le proprie responsabilità, ma la situazione potrebbe avere conseguenze difficili da prevedere.

Anche Fanti si trova davanti a una decisione importante. Una proposta inattesa rischia di cambiare i suoi progetti e di complicare ulteriormente il rapporto con Giulia, già segnato da divergenze professionali e questioni personali ancora aperte.

Nel frattempo, all'Ambrosiano prosegue l'indagine sulle dosi di morfina scomparse. Giulia e Teresa cercano di individuare il responsabile, mentre i sospetti e le tensioni all'interno dell'ospedale continuano ad alimentare il mistero.

Episodio 9, Paura di volare: l'errore di Giulia e la proposta ad Andrea

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Giulia si trova a gestire una situazione particolarmente delicata. L'errore commesso rischia di avere ripercussioni sull'intero reparto di Medicina Interna, mettendo in discussione non soltanto il suo operato, ma anche la stabilità di un reparto già sottoposto a forti pressioni.

Andrea prova a farle capire l'importanza di raccontare la verità e di riconoscere le proprie responsabilità. Per Giulia, però, ammettere quanto accaduto significa esporsi a conseguenze professionali e affrontare il giudizio dei colleghi.

Mentre la tensione cresce, anche Andrea riceve una proposta inaspettata. L'offerta potrebbe aprire una nuova prospettiva per il dottor Fanti, ma rischia di interferire con i suoi progetti e con il rapporto, già complesso, con Giulia. Resta da capire quale decisione prenderà Fanti e quanto questa scelta influirà sui suoi equilibri personali e professionali.

A complicare ulteriormente la situazione contribuisce Claudia, la cui presenza riporta a galla questioni sentimentali irrisolte. Dopo aver assistito al bacio tra Giulia e Stefano Campigli, la donna si trova davanti a un dubbio: raccontare a Damiano quello che ha visto oppure mantenere il silenzio?

Episodio 10, Ciglia: Andrea ricovera una ragazza con una malattia rarissima

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Andrea e Giulia questa volta sono alle prese con un caso clinico particolarmente complesso. All'Ambrosiano arriva una ragazza affetta dalla sindrome dello scafandro, una patologia molto rara che lascia poche prospettive terapeutiche. Andrea non vuole rinunciare a cercare una soluzione e decide di procedere con il ricovero, andando contro le indicazioni della sua superiore.

La scelta mette nuovamente in evidenza le differenze tra i due medici. Fanti è determinato a offrire alla paziente una possibilità, mentre Giulia deve valutare anche le conseguenze organizzative ed economiche delle decisioni prese in reparto. La loro collaborazione si rivela così sempre più difficile, in un contesto in cui ogni scelta può avere ripercussioni sull'intero ospedale. Il caso della ragazza diventa quindi un nuovo terreno di scontro tra Andrea e Giulia, chiamati a trovare un equilibrio tra le esigenze della paziente e i limiti imposti dalla gestione sanitaria.

Doc 4, il mistero della morfina scomparsa: chi è il responsabile?

Parallelamente ai casi clinici, continua a tenere banco la vicenda delle dosi di morfina sparite dall'ospedale. I furti rappresentano uno dei misteri ancora aperti della quarta stagione e alimentano i sospetti tra i personaggi. Giulia e Teresa decidono di approfondire le indagini per individuare chi si nasconde dietro le sparizioni e impedire che possano verificarsi nuovi episodi. Dopo aver preso sospettato di Stefano Campigli, Andrea ha infatti rivisto la propria posizione sul direttore sanitario, alla luce degli elementi emersi nel caso di Corinna.

Tra le ipotesi circolate c'è anche un possibile coinvolgimento della dottoressa a gettone Lidia Morganti. Altri sospetti riguardano Riccardo, il medico noto per il suo rapporto con gli specializzandi. Al momento, tuttavia, queste piste non costituiscono una conferma sull'identità del responsabile. L'indagine potrebbe riservare nuovi sviluppi e incidere ulteriormente sui rapporti tra i professionisti dell'Ambrosiano.