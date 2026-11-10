Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 novembre: la sfida sulla moda, Marcello scopre tutto su Riccardo

La situazione di Riccardo si fa sempre più delicata, mentre una proposta di Jean Paul Rossini mette a confronto il Paradiso e la GMM. Novità anche per Lia e Carmine: le anticipazioni del nuovo episodio della soap di Rai 1.

Proseguono le vicende de Il Paradiso delle Signore 11, la soap di Rai 1 che ogni pomeriggio tiene compagnia al pubblico con le storie dei protagonisti del grande magazzino milanese. Nella puntata di mercoledì 11 novembre 2026, le preoccupazioni di Marcello per Riccardo trovano una drammatica conferma.

Intanto, un giornalista francese porta una ventata di novità nel mondo della moda e Ciro cerca di mettere pace tra Lia e suo padre Carmine. Al Paradiso, invece, le Veneri sono alle prese con una sorpresa speciale. Tutti i dettagli nelle anticipazioni del nuovo episodio.

Dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore 11

Nella puntata di martedì 10 novembre, l'atmosfera a Il paradiso delle signore si è fatta particolarmente allegra grazie all'imminente compleanno di Mirella. Elisa decide di concederle un permesso speciale e le Veneri colgono subito l'occasione per organizzare una festa a sorpresa. Tutte partecipano ai preparativi, decise a regalare alla collega una giornata da ricordare.

La serenità, però, non è di casa per tutti. L'arrivo di Carmine Mandalà a Milano crea parecchio scompiglio nella famiglia Puglisi. Ciro e Concetta non nascondono le proprie perplessità, mentre Lia desidera trascorrere del tempo con il padre e lo invita a cena. L'incontro prende una piega spiacevole, facendo riemergere tensioni che sembrano difficili da superare.

Sul fronte professionale, Iacopo vuole dare maggiore visibilità alla GMM e coinvolge nel suo progetto Jean Paul Rossini, giornalista parigino che collabora con un prestigioso periodico di moda francese. L'uomo, però, conosce già Roberto e il loro passato in comune suscita una certa curiosità.

A vivere il momento più difficile è Riccardo, sempre più provato dalla lontananza di Nicoletta. La donna si è trasferita senza lasciargli un recapito e ogni tentativo di rintracciarla si rivela inutile. Incapace di gestire la delusione, Riccardo torna a cercare conforto nell'alcol e nei farmaci.

Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni mercoledì 11 novembre

La puntata di mercoledì 11 novembre si concenta soprattutto sulle condizioni di Riccardo. Dopo aver cercato inutilmente Nicoletta, l'uomo comprende di dover rispettare la sua decisione, anche se accettarla gli costa moltissimo. Il dolore per questa separazione continua a pesare sul suo equilibrio e Marcello si accorge che l'amico sta attraversando un periodo particolarmente difficile.

Preoccupato per lui, Barbieri cerca di capire cosa stia succedendo e scopre una verità allarmante: Riccardo ha sviluppato una dipendenza da psicofarmaci. Una situazione molto seria, che rende ancora più evidente quanto l'uomo abbia bisogno di aiuto.

Nel frattempo, Jean Paul Rossini osserva con interesse il rapporto tra Roberto e Iacopo. Tra i due c'è una rivalità professionale che il giornalista considera uno spunto perfetto per il suo articolo. Nasce così l'idea di mettere a confronto la GMM e il Paradiso, due realtà importanti della moda milanese, raccontandone le differenze e i rispettivi punti di forza.

Anche in casa Puglisi arriva il momento dei chiarimenti. Dopo la cena finita male, Ciro parla con Lia e le racconta le ragioni del suo scontro con Carmine. Nonostante i dissapori, la invita a non chiudere i rapporti con il padre e a concedergli una possibilità.

Al Paradiso, infine, continuano i preparativi per il compleanno di Mirella. Le Veneri trovano un accordo sul regalo da acquistare, ma resta ancora da scegliere la torta. Per risolvere il problema decidono di affidarsi a Michelino, coinvolgendolo nell'organizzazione della sorpresa.