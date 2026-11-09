Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 10 novembre: Riccardo si rifugia nell'alcol e nelle pillole

Nuovi problemi sentimentali, segreti del passato e qualche momento di festa animano le vicende de Il Paradiso delle Signore 11. La soap di Rai 1 torna martedì 10 novembre, alle 16.00, con una puntata particolarmente delicata per Riccardo, sempre più in difficoltà dopo la scomparsa di Nicoletta. Il giovane Guarnieri cerca disperatamente di ritrovarla, mentre la situazione in famiglia precipita.

Anche a casa Puglisi l'atmosfera si fa tesa per colpa di Carmine, il padre di Lia, il cui ritorno continua a suscitare parecchi dubbi. Al grande magazzino, invece, c'è spazio per una bella sorpresa organizzata dalle Veneri, mentre Iacopo si dedica a un nuovo progetto che coinvolge, indirettamente, anche Roberto. Tutti i dettagli nelle anticipazioni del nuovo episodio.

Il Paradiso delle Signore 11, riassunto della puntata precedente

Il paradiso delle signore

Cosa abbiamo visto nella puntata precedente de Il paradiso delle signore? Per Riccardo il lavoro sembra essere l'unica cosa che procede per il verso giusto. La sua intuizione pubblicitaria per la nuova collezione di Botteri si rivela azzeccata e al Paradiso c'è grande soddisfazione per i risultati ottenuti.

Il giovane Guarnieri, però, ha ben poco da festeggiare. Una telefonata arriva a rovinargli la giornata e lo lascia profondamente turbato, facendo riaffiorare problemi personali che sembravano almeno momentaneamente passati in secondo piano.

Nel frattempo Odile continua a impegnarsi per migliorare la vita degli ospiti della casa-famiglia. Marcello le suggerisce di dotare la struttura di elettrodomestici più moderni e la ragazza accoglie la proposta con entusiasmo.

Lia, invece, può finalmente riabbracciare Carmine. Il ritorno del padre rappresenta per lei una grande gioia, ma Matteo non riesce a fidarsi dell'uomo e preferisce non abbassare la guardia.

A complicare tutto c'è poi la discussione tra Elisa e Valter. Il ragazzo viene a sapere che sua madre ha cenato con Cesare e reagisce malissimo: non riesce ad accettare che abbia trascorso del tempo con chi, in passato, è stato responsabile del suo ingresso in riformatorio. La delusione si trasforma rapidamente in rabbia e tra i due esplode un litigio.

Al Paradiso, intanto, Roberto si lascia coinvolgere da Irene, Johnny e Valter nell'organizzazione di una sorpresa per Simona.

Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni del 10 novembre

Riccardo ha perso ogni contatto con Nicoletta e non sa più come comportarsi. La donna se n'è andata di casa e, da allora, nessuno sembra sapere dove si trovi. Guarnieri continua a cercarla, nella speranza di riuscire almeno a parlarle, ma ogni tentativo si conclude con un nulla di fatto. L'incertezza lo consuma e il suo equilibrio, già fragile, comincia a vacillare pericolosamente. Incapace di affrontare la situazione, il giovane si abbandona all'alcol e alle pillole.

Anche per Lia arriva un momento complicato. La ragazza vuole recuperare il rapporto con Carmine e, felice di averlo nuovamente accanto, pensa che una cena a casa Puglisi possa essere l'occasione giusta per trascorrere del tempo insieme. Ciro e Concetta, però, non vedono di buon occhio il ritorno dell'uomo e non nascondono le loro perplessità. La serata, infatti, si rivela ben diversa da quella immaginata da Lia e finisce per alimentare le tensioni.

Tra tante preoccupazioni, le Veneri trovano comunque un buon motivo per sorridere. È il compleanno di Mirella ed Elisa decide di concederle un permesso per la giornata. Le colleghe ne approfittano per prepararle una festa a sorpresa, con l'intenzione di regalarle un momento speciale.

Novità anche sul fronte professionale. Iacopo vuole dedicare un reportage alla GMM e, per realizzare il progetto, si rivolge a Jean Paul Rossini, firma di un prestigioso giornale di moda francese. La scelta del giornalista porta però alla luce una curiosa coincidenza: Corsi scopre che Rossini conosce Roberto da tempo. Un dettaglio che aggiunge un nuovo elemento alla vicenda e riporta l'attenzione sul passato di Roberto.