Livatino - Il giudice e i suoi assassini al via su Rai 1: trama, cast e numero di puntate

Arriva stasera su Rai 1, in prima serata, Livatino - Il giudice e i suoi assassini, la miniserie diretta da Michele Placido che racconta la storia di Rosario Livatino, il magistrato siciliano ucciso dalla Stidda il 21 settembre 1990, a soli 37 anni.

Attraverso gli ultimi due anni della sua vita, la produzione ricostruisce la battaglia di un uomo che ha scelto di combattere la mafia colpendone non soltanto gli esponenti, ma anche gli interessi economici e il potere sul territorio.

La miniserie affianca alla vicenda del giudice quella dei suoi assassini, seguendo la crescita criminale di un gruppo di giovani stiddari nella provincia di Agrigento. Due percorsi contrapposti, tra giustizia e violenza, che si sviluppano parallelamente fino a convergere nell'agguato che costò la vita a Livatino.

Nel cast, Giuseppe De Domenico veste i panni del magistrato, affiancato da Nino Frassica, Michela De Rossi, Ninni Bruschetta e Leonardo Maltese.

Cosa racconta Livatino - Il giudice e i suoi assassini

Livatino - Il giudice e i suoi assassini, una scena della fiction Rai

Ambientata nella provincia di Agrigento tra il 1988 e il 1990, Livatino - Il giudice e i suoi assassini racconta gli ultimi anni di vita di Rosario Livatino, giovane magistrato impegnato in una difficile battaglia contro Cosa Nostra.

La sua azione giudiziaria punta a indebolire le organizzazioni mafiose attraverso indagini, condanne e provvedimenti di confisca dei patrimoni, mettendo in discussione un sistema di potere radicato nel territorio.

Mentre Livatino porta avanti il proprio lavoro insieme ai colleghi e agli investigatori che lo affiancano, nella stessa provincia si fa strada una nuova generazione criminale. Sono gli stiddari, ragazzi cresciuti in condizioni di povertà che cercano nella violenza e nell'appartenenza mafiosa una possibilità di riscatto e di affermazione. La loro ascesa alimenta uno scontro sempre più sanguinoso con le famiglie di Cosa Nostra e trasforma gli equilibri della criminalità agrigentina.

Tra questi giovani c'è Tano, coprotagonista della storia, di cui la miniserie segue le aspirazioni, le contraddizioni e il progressivo coinvolgimento nelle attività del gruppo. Il suo percorso finisce per incrociarsi con quello del magistrato, in un intreccio che mette a confronto due modi opposti di reagire alle difficoltà e alle ingiustizie.

Accanto alla battaglia professionale, il racconto segue anche la dimensione privata di Livatino: il rapporto con i genitori, l'amicizia con il collega Roberto Rizzo e la relazione con Nina Russo, una giovane insegnante con cui immagina di costruire una famiglia. Ma le intimidazioni e i rischi legati alle sue indagini finiscono per condizionare ogni aspetto della sua vita.

Le due vicende convergono il 21 settembre 1990, quando un commando della Stidda uccide il magistrato lungo la strada che percorre abitualmente per raggiungere il tribunale. La sua testimonianza di giustizia e fede continua però a vivere anche dopo la morte: nel 2021 Rosario Livatino è stato proclamato beato da Papa Francesco, diventando il primo magistrato della storia a ricevere questo riconoscimento dalla Chiesa cattolica.

La trama dei primi due episodi in onda stasera

Livatino - Il giudice e i suoi assassini, una scena della fiction Rai

Ne Il seme della giustizia, Rosario Livatino è un giovane magistrato della Procura di Agrigento, riservato nella vita privata e determinato nel contrastare la criminalità organizzata. Dopo aver sfidato il boss Antonio Gagliano, comprende che per indebolire davvero la mafia non bastano le condanne: occorre colpirne anche le risorse economiche e gli interessi patrimoniali.

L'assassinio del giudice Saetta e del figlio Stefano sconvolge l'ambiente giudiziario agrigentino e rende ancora più evidente la pericolosità di Cosa Nostra. Parallelamente, un gruppo di giovani criminali comincia a farsi strada nella provincia: sono gli stiddari, ragazzi ambiziosi e violenti che aspirano a conquistare il territorio e a scalare le gerarchie mafiose.

Accanto a Livatino ci sono il collega e amico Roberto Rizzo, il maresciallo Giuliano Guazzelli e i genitori Vincenzo e Rosalia. Nella sua vita entra anche Nina, una giovane insegnante con cui comincia a immaginare un futuro diverso. Ma il lavoro investigativo e le prime minacce rendono sempre più difficile separare la dimensione privata da quella professionale.

Ne Il cerchio si stringe, le indagini di Livatino e del maresciallo Guazzelli conducono alla Cantina Sociale Gattopardo, luogo di un incontro in cui vecchi boss e nuovi esponenti della criminalità organizzata cercano di ridefinire gli equilibri di potere nella provincia.

Intanto, i fratelli Miceli acquistano sempre più peso negli affari criminali, mentre lo scontro interno a Cosa Nostra presenta un conto drammatico a Giuseppe Sciortino. Livatino prosegue il lavoro investigativo e concentra la propria attenzione anche su Giuseppe Campisi, un uomo apparentemente rispettabile che vive nello stesso palazzo della famiglia del magistrato e che nasconde legami inquietanti con gli ambienti mafiosi.

I risultati delle indagini aumentano però l'isolamento del giudice e alimentano le intimidazioni nei suoi confronti. Quando riceve un proiettile come avvertimento, Livatino sceglie di non arretrare e rifiuta la scorta, convinto che il rischio non possa diventare un motivo per rinunciare al proprio dovere.

Quante sono le puntate della miniserie RAI?

Livatino - Il giudice e i suoi assassini, una scena della fiction Rai

Divisa in quattro episodi, Livatino - Il giudice e i suoi assassini sarà trasmessa nel corso di due prime serate, oggi, lunedì 9 e domani, martedì 10 novembre, sempre in prima serata. La miniserie è visibile anche in streaming, gratuitamente su RaiPlay, in contemporanea alla trasmissione televisiva oppure on demand.

A partire dalla mezzanotte del 10 novembre, la stagione completa sarà disponibile sulla piattaforma RAI.

Giuseppe De Domenico guida il cast e di Livatino

Livatino - Il giudice e i suoi assassini, una scena della fiction Rai

Giuseppe De Domenico è Rosario Livatino. Giovane magistrato dalla profonda integrità morale, affronta la criminalità organizzata senza lasciarsi condizionare dalle minacce. Riservato e legato alla famiglia, considera la giustizia una missione alla quale dedicare ogni aspetto della propria esistenza.

Leonardo Maltese è Tano. È il coprotagonista della miniserie e uno dei giovani appartenenti alla banda degli stiddari. Cresciuto in una famiglia povera, cerca nel gruppo criminale il rispetto e il senso di appartenenza che gli sono mancati. Silenzioso e introverso, si ritrova progressivamente coinvolto in una spirale di violenza che lo porterà a incrociare il destino di Livatino.

Nino Frassica è Vincenzo Livatino. È il padre del magistrato, un uomo dai solidi principi morali e profondamente orgoglioso del figlio. Cerca di mantenere con lui un rapporto di complicità, ma Rosario non gli rivela fino in fondo i pericoli legati al proprio lavoro.

Michela De Rossi è Nina Russo. Giovane insegnante di lettere originaria di Racalmuto, entra nella vita di Rosario e rappresenta per lui la possibilità di un'esistenza lontana dalle tensioni del tribunale. Tra i due nasce un legame sentimentale che apre alla prospettiva del matrimonio e di una famiglia.

Livatino - Il giudice e i suoi assassini, una scena della fiction Rai

Ninni Bruschetta è Giuseppe Campisi. Apparentemente un uomo rispettabile e vicino alla famiglia Livatino, è in realtà un esponente mafioso legato ai Corleonesi. Dietro i modi rassicuranti nasconde una personalità spietata e un ruolo importante negli equilibri criminali del territorio.

Brenno Placido è Roberto Rizzo. È il collega e amico di Rosario, con cui condivide il lavoro investigativo contro la mafia agrigentina. Insieme portano avanti un'azione giudiziaria innovativa, consapevoli delle difficoltà e dei rischi che comporta.

Vito Lopriore è Giuliano Guazzelli. Maresciallo dei carabinieri soprannominato il Mastino, è un investigatore esperto e coraggioso. Grazie alla conoscenza del territorio e degli ambienti criminali, rappresenta un alleato fondamentale per le indagini di Livatino.

Francesco Benigno è Pietro Miceli. Uomo violento e ambizioso, è segnato dall'umiliazione subita all'interno degli ambienti mafiosi. Il desiderio di recuperare prestigio e potere lo trascina in una spirale di rabbia e sangue.

Accanto a questi personaggi si muove il gruppo degli stiddari, composto da Mimmo, Paolo, Gianni, Vincenzo e dagli altri giovani criminali legati a Tano. Sono ragazzi provenienti da contesti difficili, accomunati dall'ambizione di conquistare una posizione di potere attraverso la violenza. La loro ascesa criminale costituisce l'altra faccia del racconto e conduce direttamente alla tragedia di Rosario Livatino.