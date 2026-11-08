Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni dal 9 al 14 novembre: Marcello chiede aiuto ad Adelaide

Il Paradiso delle Signore 11 cambia eccezionalmente calendario e prepara una settimana particolarmente delicata. Lunedì 9 novembre la soap non va in onda, ma l'appuntamento perso viene recuperato sabato 14 novembre. Al centro delle nuove puntate c'è soprattutto Riccardo, sempre più in difficoltà dopo l'allontanamento di Nicoletta. Marcello capisce presto che il suo amico sta attraversando un momento molto più grave del previsto e prova a intervenire prima che la situazione precipiti.

Intanto, tra il Paradiso e la GMM si apre un confronto inaspettato grazie all'arrivo di Jean Paul Rossini, mentre Lia ritrova suo padre Carmine e Mirella diventa, senza saperlo, protagonista di una festa organizzata dalle Veneri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11: cosa succede dal 9 al 14 novembre 2026

Il Paradiso delle Signore, Marcello

La settimana parte con una pausa, ma da martedì le storie de Il paradiso delle signore entrano subito nel vivo. Riccardo cerca disperatamente Nicoletta, Lia deve fare i conti con il ritorno del padre e Roberto ritrova una persona che appartiene al suo passato. Per Marcello, invece, arriva una scelta difficile: proteggere il segreto dell'amico o chiedere aiuto. Le anticipazioni giorno per giorno.

Lunedì 9 novembre: Il Paradiso delle Signore non va in onda

La soap slitta di un giorno ma la puntata verrà recuperata sabato.

Martedì 10 novembre: Riccardo sprofonda nello sconforto

Al Paradiso si pensa a qualcosa di speciale per Mirella: il suo compleanno si avvicina e le Veneri approfittano del permesso concesso da Elisa per prepararle una sorpresa. Molto meno serena è l'atmosfera a casa Puglisi. Lia vuole recuperare il rapporto con Carmine e decide di coinvolgerlo nella vita di famiglia, ma la sua iniziativa non incontra lo stesso entusiasmo da parte di Ciro e Concetta.

Sul fronte professionale, Iacopo punta su Jean Paul Rossini per dare respiro al suo nuovo progetto giornalistico. Il suo arrivo, però, risveglia anche un legame del passato con Roberto. Riccardo, invece, resta concentrato soltanto su Nicoletta: non riuscire a trovarla lo manda in crisi e il suo equilibrio diventa sempre più precario.

Mercoledì 11 novembre: Marcello scopre il problema di Riccardo

Jean Paul Rossini vede nella rivalità tra Roberto e Iacopo lo spunto perfetto per il suo lavoro e trasforma il confronto tra Paradiso e GMM in un'occasione per raccontare due modi diversi di vivere la moda milanese.

Anche Lia prova a guardare il passato da un'altra prospettiva. Dopo aver ascoltato da Ciro le ragioni della frattura con Carmine, inizia a comprendere meglio ciò che è accaduto tra i due. Riccardo, al contrario, tenta di convincersi di poter accettare la scelta di Nicoletta. Marcello, però, nota segnali che non gli piacciono affatto e scopre che l'amico ha ripreso ad affidarsi agli psicofarmaci.

Giovedì 12 novembre: Riccardo messo alle strette

Carla non intende rinunciare alla mostra dei Corsi e, dopo il rifiuto ricevuto da Rebecca, cerca una sponda in Umberto per sbloccare la situazione al Circolo. Intanto il lavoro di Rossini produce un effetto inatteso: Roberto e Iacopo, costretti a confrontarsi da vicino, iniziano a conoscersi davvero e le distanze tra Paradiso e GMM sembrano accorciarsi.

Marcello, invece, non può più ignorare ciò che sta accadendo a Riccardo. Lo mette alle strette e riesce a capire cosa c'è dietro la sua ricaduta. Accetta di non tradire la sua fiducia, ma solo a patto che l'amico smetta di minimizzare il problema e si lasci aiutare.

Venerdì 13 novembre: Marcello non si fida più delle promesse

Mirella pensa di trascorrere il compleanno lontano da Milano insieme a Michelino, così le Veneri devono ingegnarsi per non mandare all'aria la sorpresa organizzata per lei. Rebecca, intanto, si trova al centro di un piccolo triangolo di tensioni quando l'arrivo di Filippo interrompe il suo momento con Mimmo, lasciando quest'ultimo decisamente in disparte.

Lia affronta un altro passaggio delicato e deve raccontare alla madre di aver rivisto Carmine. Riccardo, però, resta il pensiero principale di Marcello: nonostante quanto promesso, continua a prendere le pillole. A quel punto diventa evidente che la buona volontà non basta.

Sabato 14 novembre: Marcello chiama Adelaide

Lia può continuare a vedere Carmine, anche se Matteo preferisce frenare il suo entusiasmo e le consiglia di non fidarsi troppo in fretta. Per Mirella, invece, il compleanno rischia di trasformarsi in un piccolo disastro quando la torta preparata per lei prende una strada imprevista e Rebecca deve correre ai ripari.

Diana si lascia coinvolgere nei preparativi per la mostra, mentre Iacopo si imbatte in uno scritto capace di scuoterlo profondamente. Nel frattempo Marcello prende una decisione che cambia gli equilibri: visto che Riccardo non riesce a uscire da solo dalla sua crisi, sceglie di chiedere l'intervento di Adelaide.