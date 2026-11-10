Livatino, il finale stasera su Rai 1: cosa succede negli ultimi due episodi della miniserie

La storia di Rosario Livatino arriva al suo tragico culmine. Stasera su Rai 1 alle 21:30 andranno in onda gli ultimi due episodi di Livatino - Il giudice e i suoi assassini, la miniserie diretta da Michele Placido con Giuseppe De Domenico nel ruolo del magistrato siciliano.

Le nuove puntate accompagnano il protagonista verso il tragico epilogo del 21 settembre 1990, quando venne assassinato dalla Stidda mentre percorreva la strada che lo conduceva al Tribunale di Agrigento. Prima di arrivare a quel momento, però, la fiction racconta una stagione particolarmente intensa della sua vita, segnata da indagini sempre più pericolose, nuovi equilibri criminali e una dimensione privata che fatica a trovare spazio accanto agli impegni professionali.

Livatino: le anticipazioni degli ultimi due episodi

Livatino - Il giudice e i suoi assassini, una scena della fiction Rai

Nel terzo episodio, il lavoro di Rosario Livatino si intreccia sempre più con una realtà criminale in rapida trasformazione. Le indagini sui patrimoni riconducibili alla mafia e sugli interessi economici di Campisi diventano più delicate, mentre nella provincia agrigentina si consuma uno scontro sempre più feroce tra Cosa Nostra e Stidda. Quest'ultima è composta anche da giovanissimi criminali, convinti di poter conquistare spazio e autorità mettendo in discussione il dominio dei boss più anziani.

Tra i ragazzi che scelgono questa strada ci sono Tano, Mimmo e Paolo. La loro ascesa è alimentata dall'ambizione, dalla ricerca di denaro e dalla convinzione che la violenza possa garantire un futuro diverso. Ma la guerra tra le organizzazioni non risparmia nessuno e trasforma progressivamente il territorio in uno scenario di paura. Livatino intuisce che non si trova davanti soltanto a una successione di delitti e vendette: dietro gli scontri si sta affermando una nuova generazione criminale, altrettanto spietata e determinata a imporre il proprio controllo.

Sul piano personale, intanto, il legame con Nina acquista maggiore importanza. Per il magistrato si apre la possibilità di immaginare un'esistenza meno solitaria, ma il peso del lavoro e i rischi legati alle sue inchieste continuano a condizionare ogni prospettiva. La vita privata e quella professionale sembrano procedere in direzioni difficili da conciliare.

Nell'ultimo episodio, l'attività giudiziaria di Livatino arriva a colpire direttamente gli interessi dei clan. I provvedimenti di confisca nei confronti di Gagliano e di altri esponenti mafiosi rappresentano un passaggio decisivo: sottrarre alle organizzazioni i beni accumulati illegalmente significa mettere in discussione non soltanto le loro ricchezze, ma anche il prestigio e il potere esercitato sulla società.

La pressione sul magistrato cresce e le intimidazioni diventano sempre più inquietanti, coinvolgendo anche la sfera familiare. Nonostante i pericoli, Livatino continua a non voler vivere sotto scorta. È una scelta che nasce dalla sua visione del ruolo di magistrato e dalla volontà di non lasciare che le minacce condizionino il suo lavoro. Una posizione che pesa anche sul rapporto con Nina, chiamata a confrontarsi con le conseguenze di una vita accanto a un uomo costantemente esposto.

Nel frattempo, i vertici criminali arrivano alla decisione di eliminarlo. Per l'agguato vengono coinvolti giovani appartenenti alla Stidda, tra cui Tano. La vicenda raggiunge così il suo punto più tragico la mattina del 21 settembre 1990. Livatino è diretto al Tribunale di Agrigento quando viene intercettato da un gruppo di sicari lungo la statale 640. Il magistrato tenta di sottrarsi all'attacco, ma viene raggiunto e ucciso. Aveva soltanto 37 anni.

Il finale di Livatino: la storia vera dietro la miniserie

La conclusione della miniserie riporta al centro una vicenda che ha segnato profondamente la storia della lotta alla mafia in Sicilia. Rosario Angelo Livatino, nato a Canicattì il 3 ottobre 1952, aveva costruito il proprio percorso professionale concentrandosi anche sulle ricchezze illecite delle organizzazioni criminali. La sua attività investigativa e giudiziaria contribuì a mettere in evidenza quanto fosse importante colpire i patrimoni mafiosi, oltre ai singoli responsabili dei reati.

Il suo assassinio fu compiuto da uomini appartenenti alla Stidda, l'organizzazione criminale che in quegli anni si contrapponeva a Cosa Nostra nella provincia agrigentina. I responsabili dell'attentato - Paolo Amico, Domenico Pace, Gaetano Puzzangaro, Salvatore e Giovanni Calafato, Giovanni Avarello, Giuseppe Croce Benvenuto e Antonio Gallea - furono successivamente individuati e condannati. Nel 2021 Livatino è stato beatificato dalla Chiesa cattolica, che ha riconosciuto il martirio in odium fidei.

Con gli ultimi due episodi, Livatino - Il giudice e i suoi assassini conclude il racconto di un uomo che ha affrontato la criminalità organizzata attraverso il rigore del proprio lavoro, senza rinunciare alle convinzioni personali. Il finale restituisce così il senso di una vicenda in cui la dimensione umana del protagonista si intreccia con una delle pagine più dolorose della storia italiana.