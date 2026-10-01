Doc 4 da stasera su Rai 1: la trama, il cast, quante sono le nuove puntate

Nonostante sia arrivato alla quarta stagione (che non sarà l'ultima, come erroneamente annunciato qualche mese fa), l'appuntamento con Doc - Nelle tue mani è sempre uno dei più attesi dal pubblico delle fiction.

Così stasera su Rai 1, in prima serata, è ancora tempo di tornare al Policlinico Ambrosiano in compagnia di Luca Argentero e del suo dottor Andrea Fanti.

La nuova stagione riparte poco più di un anno dopo la decisione di Doc di allontanarsi dall'ospedale per stare accanto ad Agnese, la sua ex moglie malata di mesotelioma. Al suo ritorno al Policlinico, però, Andrea trova un reparto molto diverso da quello che aveva lasciato.

Doc 4, la trama della quarta stagione

DOC 4

Durante l'assenza di Andrea, Giulia Giordano è diventata Primaria di Medicina Interna e ha dovuto affrontare una situazione economica difficile. Per evitare il fallimento dell'Ambrosiano e l'ingresso di una holding privata, il nuovo Direttore Sanitario Stefano Campigli impone una serie di tagli. Il reparto viene così ridimensionato: il personale viene dimezzato e alcuni letti di degenza vengono sostituiti da un ambulatorio, con l'obiettivo di aumentare il numero di pazienti visitati.

Per Doc, però, questa nuova organizzazione è incompatibile con il modo in cui dovrebbe essere praticata la medicina. Andrea torna quindi a battersi per avere più medici, più infermieri e più letti, entrando inevitabilmente in conflitto con Giulia.

Dietro questa battaglia professionale c'è però anche qualcosa di personale. Andrea fatica ad accettare i cambiamenti avvenuti durante la sua assenza e cerca, anche inconsapevolmente, di recuperare almeno una parte della vita che ha perso insieme ai suoi ricordi.

A seguirlo in questa nuova fase c'è Matteo Pellegrini, uno specializzando idealista nel quale Doc riconosce qualcosa di sé. I due si trovano inoltre a indagare su alcune morti sospette avvenute all'interno dell'Ambrosiano. Il mistero potrebbe essere collegato a un comportamento criminale oppure alla strategia di riduzione dei costi perseguita dalla direzione dell'ospedale?

Cosa succede nei primi due episodi

La quarta stagione si apre con l'episodio "Tutto scorre".

Rientrato dal suo periodo di aspettativa, Doc si trova davanti un reparto stravolto. Colpa dei tagli del nuovo Direttore Sanitario e di Giulia, ora primaria, costretti a ridurre medici e infermieri per sanare la disastrosa situazione economica dell'ospedale. Andrea prova a far fronte comune con Riccardo, ma la squadra è sotto pressione e qualcuno rischia di commettere un errore che potrebbe costare la vita a uno dei pazienti del reparto.

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Nel secondo episodio, "Qui e ora", il morale in reparto è a terra: Martina deve fare i conti con l'ostilità di Riccardo, che non le ha perdonato la decisione di andare a Londra, mentre Matteo, abituato a lavorare da solo, fatica a entrare nelle dinamiche della squadra. Nel frattempo, tutti attendono il risultato dell'indagine interna per capire chi abbia commesso un grave errore.

Intanto a Doc viene recapitata una lettera anonima che sembra suggerire una verità più spaventosa.

Il cast di Doc - Nelle tue mani 4, tra veterani e new entry

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A guidare il cast della quarta stagione è ancora Luca Argentero, nel ruolo di Andrea Fanti. Con lui tornano Matilde Gioli nei panni di Giulia Giordano, Pierpaolo Spollon nel ruolo di Riccardo Bonvegna, Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Laura Cravedi, Elisa Wong, Sara Lazzaro e Giovanni Scifoni.

Tra le new entry ci sono Alessandro Piavani, che interpreta il nuovo specializzando Matteo Pellegrini, Gabriele Falsetta nel ruolo del Direttore Sanitario Stefano Campigli, Cristina Marino nei panni della dottoressa Lidia Morganti.

E poi ancora Irene Ferri nel ruolo della nuova Direttrice Generale Paola Grandi, Sara Mondello nei panni della dottoressa Claudia Cinone e Andrea Pennacchi, che interpreta il dottor Dante Pellegrini.

Quante sono le puntate di Doc 4?

DOC 4

La quarta stagione di Doc - Nelle tue mani è composta da 16 episodi, della durata di circa 50 minuti ciascuno. La serie andrà dunque in onda su Rai 1 per un totale di 8 prime serate, con finale di stagione fissato a giovedì 19 novembre.

Sarà possibile seguire la fiction anche in streaming, gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, dove sono tra l'altro disponibili tutti i vecchi episodi nella sezione dedicata a Doc.

La produzione è di Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. La regia è affidata a Nicola Abbatangelo e Alessandro Tonda.