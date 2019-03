La disparità tra uomini e donnne nei film di supereroi: i dettagli online

Battle Of The Super Sexes è la nuova analisi sulla disparità tra uomini e donne nei film di supereroi che conferma la mancanza di equilibrio tra lo spazio dato ai personaggi di sesso maschile e quello femminile esistente nei cinecomic, basandosi sui 10 film dedicati ai supereroi con i migliori incassi di sempre che evidenziano proprio la disparità di genere.

Sul sito sono infatti riportate tutte le statistiche relative al numero di personaggi che appaiono sul grande schermo e il tempo di permanenza messo a confronto con il posizionamento degli attori e delle attrici nei credits del lungometraggio e al numero di donne presenti nel team della produzione.

I risultati pubblicati online dimostrano che la rappresentazione è totalmente squilibrata a favore degli uomini con solo 77 donne tra i 256 personaggi mostrati nei cinecomic e ben il 91% della durata complessiva dei film mostra in azione degli uomini.

Nessuna donna è stata inoltre coinvolta come regista nella top 10 del genere cinematografico e il 75% dei produttori è di sesso maschile.

Il settore dei film di supereroi sembra però pronto ad accettare un possibile cambiamento: in Black Panther ci sono 16 personaggi femminili al centro della storia e solo 10 uomini, situazione meno sbilanciata rispetto alle 3 donne che appaiono in Il cavaliere oscuro - Il ritorno, film che poteva invece contare su 15 personaggi di sesso maschile.

Gli Incredibili 2 ha invece stabilito il primato di permanenza sugli schermi di un'eroina: Elastigirl e Violet sono presenti in oltre un'ora del film.

Gwyneth Paltrow, nonostante sia indicata come protagonista del lungometraggio nei poster e nei titoli di testa e di coda di Iron Man 3, con la sua Pepper Potts appare in soli 18 minuti. L'attrice premio Oscar aveva parlato apertamente della differenza di salario che ha ricevuto rispetto al suo amico e collega Robert Downey Jr., dichiarando: "Se dicessi l'ineguaglianza per quanto riguarda il pagamento probabilmente sareste sorpresi". Gwyneth, comunque, aveva ammesso: "Nessuno vale la cifra che spetta a Robert Downey Jr.".

La sua collega Scarlett Johansson è stata però più fortunata: per The Avengers e Avengers: Age of Ultron ha ottenuto lo stesso salario di Chris Evans e Chris Hemsworth, interpreti di Captain America e Thor.