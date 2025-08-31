Gli Incredibili 3: confermata la finestra di lancio, ma i fan dovranno attendere ancora anni

Disney/Pixar conferma che Gli Incredibili 3 è in sviluppo, suscitando grande attesa tra i fan che non vedono l'ora di ritrovare la famiglia Parr in nuove avventure ricche di azione, superpoteri e umorismo.

I fan della Pixar possono finalmente tirare un respiro: Gli Incredibili 3 ha ottenuto una finestra di lancio ufficiale. Tuttavia, la notizia non porterà una gioia immediata, perché il film è previsto per il 2028 o oltre. La saga degli Incredibili è una delle più amate della casa di produzione, ma come per il secondo capitolo, anche il terzo richiederà una lunga attesa. La differenza tra l'uscita dei primi due film era già notevole: dal primo, nel 2004, al secondo, nel 2018, sono passati quattordici anni. Il terzo capitolo si prospetta quindi come un evento a lungo rimandato, ma con il potenziale di sorprendere nuovamente il pubblico.

La presentazione al Destination D23 conferma la lunga attesa

Durante l'evento Disney/Pixar Destination D23, sono stati annunciati aggiornamenti su numerosi progetti, tra cui Toy Story 5 e Hoppers, previsti per il prossimo anno, e il nuovo lungometraggio Gatto per il 2027. Per quanto riguarda Gli Incredibili 3, la conferma è arrivata con la precisazione "2028 o oltre", stabilendo così un arco temporale minimo di attesa di almeno dieci anni dal secondo capitolo. Nonostante la lunga attesa, questo aggiornamento conferma che il progetto è ancora attivo e in fase di sviluppo.

Gli incredibili 2: un'immagine del film d'animazione

Sebbene Brad Bird, regista dei primi due film, sia rimasto coinvolto come sceneggiatore e produttore esecutivo, la regia di Gli Incredibili 3 sarà affidata a Peter Sohn, già autore di Elemental. Questo cambio ha suscitato alcune perplessità tra i fan, poiché Bird era il volto creativo della saga. Tuttavia, Sohn ha dimostrato con Elemental di saper trasformare un progetto di partenza non eccezionale in un successo di critica e pubblico, grazie a scelte narrative e visive innovative. Il team creativo includerà anche Dana Murray, produttore di Soul, a garantire la qualità e la coerenza stilistica del film.

Le aspettative per trama e personaggi

Al momento, le informazioni sulla trama di Gli Incredibili 3 sono pochissime. Non è chiaro come si evolveranno i personaggi della famiglia Parr o quali nuovi antagonisti possano entrare in scena. La Pixar sembra voler mantenere un alone di mistero, come spesso accade per i suoi sequel più attesi, alimentando la curiosità dei fan e creando attesa attorno al progetto. Il tema centrale potrebbe comunque rimanere quello della famiglia, dell'unione dei suoi membri e del confronto con le nuove sfide di un mondo in continua evoluzione, coerente con lo spirito dei film precedenti.

Gli incredibili 2: un'immagine tratta dal film d'animazione

Nonostante l'attesa sia lunga, la conferma di Gli Incredibili 3 rappresenta una buona notizia per gli appassionati della saga. Quando Gli Incredibili 3 arriverà finalmente nel 2028 o oltre, la famiglia Parr sarà pronta a riaffermare il suo posto tra i grandi classici dell'animazione.