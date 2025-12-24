Disney è l'unico studio hollywoodiano a superare quota 6 miliardi di dollari nel 2025

I risultati ottenuti da Avatar: Fuoco e cenere diretto da James Cameron ha portato a superare l'ambito risultato negli ultimi 12 mesi.

Gli incassi ottenuti da Avatar: Fuoco e cenere hanno permesso a Disney di diventare l'unico studio hollywoodiano a superare quota 6 miliardi di dollari ai box office di tutto il mondo nel 2025.

La cifra è stata ottenuta grazie a 2.3 miliardi ottenuti negli Stati Uniti e 3.65 miliardi aggiunti grazie ai risultati ottenuti a livello internazionale.

Il risultato ottenuto nel 2025

Walt Disney Studios ha superato di molto la concorrenza nel corso degli ultimi 12 mesi, considerando che Warner Bros è al secondo posto degli incassi annuali con 4.3 miliardi di dollari.

Lilo & Stitch

Il successo di progetti come Zootropolis 2 (di cui potete leggere la nostra recensione) e la versione live-action di Lilo & Stitch, rispettivamente in grado di incassare 1.3 miliardi di dollari e 1.03 miliardi, hanno permesso a Disney di registrare il miglior risultato ottenuto dal 2019, anno in cui era stato stabilito il record a quota 13.1 miliardi di dollari.

Il superamento dei 6 miliardi di dollari è avvenuto in precedenza nel 2019, 2018, 2017 e 2016.

I film che hanno contributo al primato

Nel 2025 lo studio ha potuto contare sugli incassi di titoli come I Fantastici 4: Gli Inizi, Thunderbolts*, Captain America: Brave New World, Predator: Badlands, Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, Tron: Ares ed Elio.

Avatar: Fuoco e Cenere, attualmente, ha inoltre aggiunto al totale dello studio nel 2025 circa 450 milioni di dollari.

Il terzo capitolo della saga prosegue la storia del marine diventato leader Na'vi Jake Sully (Sam Worthington), della guerriera Na'vi Neytiri (interpretata dal premio Oscar Zoe Saldaña) e della famiglia Sully.

Nel cast ci sono poi alcuni ritorni e new entry, tra cui quelli di star come Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Oona Chaplin, Jack Champion, Britain Dalton, Trinity Bliss e Bailey Bass.