Disney+ interroga utenti selezionati sulla possibilità di aggiungere contenuti adulti

Da pochi giorni Disney+ è attivo anche in Italia e in altri paesi europei; con l'espansione la piattaforma streaming sta contattando utenti selezionati sulla possibilità di aggiungere contenuti più adulti con sondaggi mirati.

Mentre l'Italia gode dei servizi e contenuti di Disney+ dal 24 marzo, la piattaforma streaming valuta se aggiungere contenuti più adulti. Finora Disney+ brilla per una programmazione riservata soprattutto a un pubblico giovane tanto da bloccare la produzione del sequel di Lizzie McGuire per paura di creare un prodotto troppo adulto e da far spostare su Hulu lo spinoff di Tuo, Simon, Love, Victor, per questioni di demografia.

Disney+: tutti i dispositivi compatibili

A quanto pare però la piattaforma sta cominciando a porsi la questione di come catturare il pubblico adulto tanto da inviare un sondaggio a utenti selezionati per chieder loro se sarebbero interessati ad avere contenuti più adulti disposizione. A svelarlo su Reddit è proprio un utente che ha ricevuto il sondaggio e lo ha diffuso su un subreddit.

Nel sondaggio si chiede agli abbonati: "Quanto è probabile che tu sia interessato a guardare uno di questi show?", aggiungendo come scelte multiple serie come Buffy L'ammazzavampiri, Firefly, Modern Family, How I Met Your Mother, Black-ish e Malcolm In The Middle. Show che adesso Disney possiede grazie all'acquisizione di ABC e 20th Century. Le serie citate, naturalmente sono rivolte a un pubblico più adulto rispetto agli show attualmente disponibili su Disney+, a esclusione di The Mandalorian e I Simpson. Col debutto delle serie Marvel WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier è possibile che il trend cambi, ma nel frattempo Disney mette le mani avanti.

Disney+: i contenuti extra nascosti da non perdere