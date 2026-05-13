The Punisher: One Last Kill criticato per i problemi di audio e gli effetti speciali 'incompleti'

The Punisher: One Last Kill ha suscitato alcune reazioni online a causa di numerosi problemi tecnici.

I fan del Marvel Cinematic Universe hanno immediatamente notato dei difetti evidenti e anche Disney+ ha dovuto ammettere che ci sono delle questioni su cui si sta lavorando.

I problemi con l'audio

Online gli spettatori hanno sottolineato che The Punisher: One Last Kill ha degli evidenti problemi con il mixaggio audio, in particolare a causa del volume molto basso dei dialoghi.

Un utente ha scritto sui social che non riusciva a sentire assolutamente nulla, mentre altri hanno dichiarato che gli altoparlanti surround sono configurati male, il canale centrale proviene dal retro e i livelli sono sballati.

Disney+, su X, ha risposto alle lamentele scrivendo: "Grazie per averci contattato e per averci segnalato l'assenza di audio durante la visione di The Punisher: One Last Kill. La buona notizia è che il nostro team è a conoscenza di questo problema e sta lavorando per risolverlo. Non esitate a contattarci se possiamo esservi d'aiuto in altro modo!".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Degli effetti speciali incompleti?

A suscitare qualche critica tra gli spettatori dello speciale, di cui è stato svelato il punteggio su Rotten Tomatoes, c'è poi una scena in cui Frank Castle, il protagonista interpretato da Jon Bernthal, viene spinto fuori da un edificio, inoltre, gli effetti speciali sembrano incompleti. I fan hanno sostenuto che visivamente sembra quasi un momento tratto da un videogioco realizzato molti anni fa per PlayStation.

Le fonti di The Hollywood Reporter hanno tuttavia sostenuto che si tratta di una scena girata dal vivo all'inizio dell'autunno e che ha coinvolto l'attore e il suo stuntman. Gli effetti speciali sono stati usati solo per modificare il volto della controfigura nei momenti che precedono l'impatto.