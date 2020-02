Disney +: cos'è, come funziona e come vedere i contenuti offerti dalla nuova piattaforma di streaming video nata in casa Walt Disney.

Disney +: cos'è, come funziona e come vederlo

Che cos'è, come funziona e come vedere Disney +: sono queste le domande che imperversano sulla rete e alle quali vogliamo dare risposta in questo articolo. Accessibile sul territorio statunitense già dal 2019 e disponibile in Italia dal 24 marzo 2020, Disney + si preannuncia come una vera e propria spina nel fianco per colossi dello streaming come Netflix e Amazon Prima Video; questo grazie a un catalogo ricchissimo di contenuti ed esclusive, con tutto il meglio di Dinsey, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Ma andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Disney +: cos'è

Presentazione del servizio streaming Disney +

Disney + (o Disney Plus) è il nuovo servizio streaming video della The Walt Disney Company, che mette a disposizione dell'utente un catalogo ricchissimo di contenuti, appartenenti, come già detto, all'universo Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e molto altro; questo grazie all'accordo firmato tra 21st Century Fox e la Casa del Topo. La home del servizio si presenta estremamente intuitiva e di facile navigazione, con un'interfaccia grafica che ricorda, per semplicità, quella dei suoi concorrenti diretti, come Netflix; la piattaforma presenta un menu laterale per la gestione dell'account e la ricerca dei titoli, pulsanti di navigazione e la possibilità di consultazioni rapide delle differenti sezioni.

Dinsey +: come funziona

Interfaccia della piattaforma Disney +

Disney + pare non avere davvero niente da invidiare ai suoi competitor, anzi. Il nuovo servizio streaming della The Walt Disney Company sembra aprire la strada a un'era dell'intrattenimento video completamente nuova: offre, infatti, una risoluzione 4K Ultra HD con Dolby Vision mentre, per quanto riguarda la parte audio, la piattaforma beneficia del Dolby Atmos e dell'audio object-based, garantendo un effetto surround estremamente immersivo. Come per Netflix e Amazon Prime Video, il servizio è fruibile ovunque, grazie all'applicazione dedicata. Inoltre, Disney + non prevede alcun tipo di pubblicità al suo interno.

"Su Disney + avrete l'imbarazzo della scelta" promette Kevin Feige

Disney +: come vederlo

Come vedere Disney +

Una volta scaricata l'apposita app da store o effettuata la registrazione direttamente dal sito ufficiale Disneyplus.com (se si utilizza il PC), il servizio di streaming video Disney + sarà disponibile su tutti i dispositivi capaci di offrire una risoluzione massima fino a 4K con HDR: Smart TV, smartphone Android, dispositivi Apple e console di gioco come Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Come detto in precedenza, Disney Plus, già accessibile negli Stati Uniti dal 2019, è disponibile in Italia dal 24 marzo 2020; dal 24 febbraio 2020 al 23 marzo 2020 viene comunque data la possibilità di effettuare un preordine, così da risparmiare sull'abbonamento annuale (€ 59.99 invece di € 69.99).