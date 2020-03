Disney+: tutti i dispositivi compatibili

Disponibile in Italia dal 24 marzo 2020, la nuova piattaforma di streaming video Disney Plus permette di vedere tantissimi contenuti, classici e inediti, targati Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Come per la maggior parte dei suoi competitor, il servizio permette la fruizione attraverso una vasta gamma di dispositivi con una connessione Internet (3G, 4G e Wi-Fi).

Ma quali sono, nello specifico, i device che permettono di accedere alla piattaforma, guardare e scaricare i contenuti del catalogo, semplicemente sottoscrivendo un abbonamento mensile (6,99 €/mese) o annuale (69,99 €/anno)? Continuate a leggere l'articolo per scoprire quali sono i dispositivi compatibili con Disney+.

È possibile vedere Disney+ tramite dispositivi mobili, browser web, console di gioco, set-top box e smart TV abilitate. Per riuscire a visualizzare i contenuti in 4K Ultra HD o HDR sarà necessaria, inoltre, una connessione Internet ad alta velocità (almeno 25 Mbps).

Sistema Browser per vedere Disney+

La maggior parte dei sistemi browser web supporta la visione di Disney Plus:

Windows

Chrome 75+ funziona su Windows 7 e versioni successive Edge funziona su Windows 10 e versioni successive Firefox 68+ funziona su Windows 7 e versioni successive Internet Explorer 11 funziona su Windows 8.1 e versioni successive

macOS

Safari 11+ funziona su macOS 10.12 (Sierra) e versioni successive Chrome 75+ funziona su macOS 10.10 e versioni successive Firefox 68+ funziona su macOS 10.9 e versioni successive

Chrome OS

Chrome OS funziona su Chrome OS 79 e versioni successive

Smart TV compatibili con Disney+

Vedere Disney+ su Smart TV permette di fruire i contenuti della piattaforma in maniera facile e diretta, senza dover utilizzare alcun device intermediario. Le Smart TV che, al momento, supportano la app Disney Plus, preinstallata o scaricata gratuitamente, sono:

Smart TV dotati di sistema operativo Android TV LG smart TV con WebOS 3.0 o successivi (prodotti a partire dall'anno 2016) Samsung smart TV con TizenOS (prodotti a partire dall'anno 2016)

Apple TV

L'applicazione Disney Plus è supportata anche da Apple TV, nello specifico:

Apple TV (con tvOS 11.0 o superiore) Apple TV di terza e quarta generazione Televisori compatibili con AirPlay 2 Apple TV HD (quarta generazione o versione successiva) Apple V 4K con tvOS 11.0 e versioni successive

Dispositivi mobili e tablet

Utilizzare smartphone e tablet per vedere Disney+ vi permette di guardare tutti i vostri contenuti preferiti dove e quando volete. I dispositivi e i tablet che supportano l'applicazione di Disney Plus sono:

Amazon Fire Tablet Qualsiasi smartphone è tablet Android che supporti OS 5.0 (Lollipop) o versione successiva Apple iPhone/iPod Touch (iOS 11.0 e versioni successive) Apple iPad Tablet (iOS/iPadOS 11.0 e versioni successive)

Console di gioco su cui guardare Disney Plus

È possibile accedere alla piattaforma Disney+, tramite apposita app, anche dalle principali console di gioco:

PlayStation 4 e 5 Xbox One/One S/One X Nintendo Switch

Altri box e Chromecast

Infine, l'applicazione Disney+ è compatibile anche con Chromecast e dispositivi Amazon Fire Stick TV. Nello specifico, il Chromecast dai seguenti dispositivi: iOS, Android, Chrome da browser. Disney+ supporta la trasmissione da Chromecast Versione 1 e successivi, Google Nest Hub e Google Nest Hub Max, Vizio Smart TV con Chromecast integrato

Sarà anche possibile disporre dei contenuti di Disney Plus su dispositivi quali Nest Hub e Nest Hub Max.

Su quanti dispositivi si può vedere Disney+

Come vedere Disney Plus

Accedendo al medesimo account sarà possibile registrare 10 dispositivi, creare 7 profili differenti e vedere i contenuti di Disney+ su un massimo di 4 dispositivi contemporaneamente; il download di film e serie TV Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e National Geographic, invece, sarà consentito su un massimo di 10 dispositivi.

Disney+: abbonamento, registrazione e metodi di pagamento

Come funziona Disney+

Interfaccia della piattaforma Disney +

Infine, cerchiamo di capire come funziona il servizio di streaming on demand. Per iniziare a navigare tra i contenuti presenti nel catalogo di Disney+, sarà necessario, prima di tutto, registrare il proprio account e sottoscrivere un abbonamento. Per farlo esistono due modi: accedere da Browser al sito ufficiale Disneyplus.com/it oppure scaricare l'app dedicata. La app Disney+ è attualmente disponibile su tutti i dispositivi capaci di offrire una risoluzione massima fino a 4K con HDR.

Disney+: cos'è, come funziona, uscita in Italia e catalogo