Disney+ ha cancellato The Mandalorian? Un dettaglio nel nuovo video promozionale preoccupa i fan

Il passaggio di Din Djarin e Grogu dalla televisione al cinema potrebbe essere definitivo: i fan più attenti hanno notato un indizio che mette in discussione il futuro della serie.

Il destino di The Mandalorian sembra essere entrato in una nuova fase. Dopo tre stagioni di successo su Disney+, la storia di Din Djarin e Grogu potrebbe aver lasciato definitivamente il formato televisivo per proseguire attraverso altri progetti legati all'universo di Star Wars. Un recente dettaglio emerso dal materiale promozionale ha però riacceso le domande dei fan sul possibile futuro della serie e sulla reale intenzione di Lucasfilm.

Il dettaglio è piccolo, ma tutt'altro che insignificante. In una featurette realizzata per accompagnare l'uscita domestica del film, la serie viene indicata con le date "2019-2023". Una dicitura normalmente utilizzata per produzioni concluse, che ha immediatamente attirato l'attenzione dei fan più scrupolosi. Quindi è tutto vero?

Disney+ ha cancellato The Mandalorian dopo tre stagioni?

Grogu

Per il momento una risposta ufficiale non c'è. Né Disney né Lucasfilm hanno confermato che The Mandalorian sia stata cancellata, ma l'intervallo temporale inserito nel video sembra delimitare con precisione la vita televisiva dello show: dal debutto del 2019 alla terza stagione, arrivata su Disney+ nel 2023.

Si potrebbe trattare di una semplice indicazione riferita agli episodi già disponibili, certo. L'assenza di un riferimento al futuro o a nuove stagioni appare però curiosa, soprattutto considerando che il franchise ha ormai spostato Din Djarin e Grogu sul grande schermo.

Jon Favreau aveva effettivamente scritto una quarta stagione. Nel 2023 il creatore della serie spiegò di aver già completato le sceneggiature, pensate per collegarsi alle altre storie dell'universo televisivo di Star Wars. Quei piani, però, sono cambiati durante lo sviluppo del film: Favreau ha successivamente precisato che il lungometraggio non rappresentava una semplice trasformazione degli episodi già preparati, ma un progetto costruito da zero.

Il dubbio, dunque, rimane: quelle sceneggiature verranno recuperate oppure resteranno una versione mai realizzata del futuro di Mando?

Il Mandaloriano potrebbe rimanere al cinema

The Mandalorian

L'eventuale chiusura della serie non significherebbe necessariamente l'addio ai due protagonisti. Star Wars: The Mandalorian and Grogu, uscito nelle sale a maggio 2026, è stato presentato come la prosecuzione cinematografica della storia iniziata sulla piattaforma streaming. Il film ha incassato circa 340,5 milioni di dollari nel mondo, un risultato solido ma non travolgente per un titolo appartenente alla galassia di Star Wars.

Brendan Wayne, interprete fisico di Din Djarin nelle scene con l'elmo, ha inoltre lasciato intendere di considerare possibile un secondo film. Al momento, però, Lucasfilm non ha annunciato un sequel, una quarta stagione o un altro progetto incentrato direttamente sulla coppia.

Din Djarin e Grogu potrebbero comunque ricomparire altrove. L'universo narrativo sviluppato da Favreau e Dave Filoni continua a intrecciare personaggi e serie differenti, rendendo plausibile una loro partecipazione a futuri capitoli collegati ad Ahsoka o alle nuove produzioni Star Wars.

Il video incriminato non equivale quindi a una cancellazione ufficiale. Ma fino a quando Disney+ non farà chiarezza, quel "2019-2023" resterà un indizio difficile da ignorare.