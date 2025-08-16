Disney anticipa l'uscita di Marvel Zombies: non sarà una serie per tutta la famiglia

Disney+ ha anticipato l'uscita della miniserie animata Marvel Zombies al 24 settembre. Spin-off di What If...?, la serie racconterà un MCU infestato da eroi e villain trasformati in non-morti, con un tono più cupo e un rating vietato ai minori.

Con Marvel Zombies, Disney+ spinge sull'acceleratore dell'apocalisse, trasformando i suoi eroi più iconici in creature fameliche e irriconoscibili. Il mondo Marvel sta per tingersi di tinte horror e non si tratta di un esperimento isolato, ma del ritorno di una delle idee più disturbanti emerse da What If...?, che uscirà in anticipo e vietato ai minori di quindici anni.

Marvel Zombies anticipa l'uscita su Disney+: supereroi in versione horror

Annunciata nel 2021, Marvel Zombies prende le mosse dall'episodio What If... Zombies?!, che aveva lasciato i fan con un'immagine difficile da dimenticare: un Thanos non-morto con un Guanto dell'Infinito quasi completo che incombeva su una Wakanda assediata.

La locandina di Marvel's What If...?

La miniserie, composta da quattro episodi, proseguirà proprio da lì, riportando in scena Spider-Man, T'Challa e la testa fluttuante di Scott Lang, impegnati a usare la Gemma della Mente come possibile cura. Ma la trama non si limiterà ai volti noti: nuovi sopravvissuti tratti dal MCU e figure ispirate al fumetto originale firmato da Robert Kirkman e Sean Phillips arricchiranno un racconto che promette di ampliare il caos.

Tra gli eroi infetti ci sarà una Wanda Maximoff spietata, mentre dall'altra parte emergeranno alleanze inedite, come quella tra Yelena Belova e un ibrido tra Moon Knight e Blade. Anche Shang-Chi, con Katy e Xu Wenwu, avrà un ruolo centrale, portando con sé l'ombra dei Dieci Anelli.

Dietro le quinte di un'apocalisse animata

Lo show nasce dalla volontà di spingersi oltre i confini consueti del Marvel Cinematic Universe. Brad Andrews, già regista dell'episodio originale di Marvel's What If...?, torna come showrunner, mentre la scrittura porta la firma di Zeb Wells, fresco co-autore di Deadpool & Wolverine.

Gli zombie di Marvel's What If...?

L'idea di trasformare il concept in una miniserie è stata fortemente voluta da Brad Winderbaum, responsabile dei progetti televisivi Marvel, e da Kevin Feige, entrambi convinti che quell'esperimento meritasse un'espansione più ambiziosa.

Con un rating TV-MA e un tono dichiaratamente più cupo, Marvel Zombies si colloca in un territorio nuovo per Disney+: un universo dove il gore, le battaglie disperate e l'orrore esistenziale diventano parte integrante della narrazione.

L'uscita anticipata al 24 settembre rende la serie la compagna perfetta per le settimane che precedono Halloween, un regalo macabro per i fan che vogliono vedere i loro supereroi preferiti ribaltati e divorati dal lato oscuro.