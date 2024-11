What If...?: il trailer e il poster della terza stagione introducono Tempesta

La Marvel Animation ha diffuso il primo trailer della terza stagione di What If...?, che presenta molte sorprese, tra cui l'apparizione di Tempesta, la Dea del Tuono.

Come promesso, i Marvel Studios hanno pubblicato il primo trailer della terza stagione di What If...? della Marvel Animation. Oggi è stato anche confermato che, quando la serie tornerà su Disney+ il 22 dicembre, avremo una nuova puntata al giorno per otto giorni.

La terza stagione sarà anche l'ultima dello show e si dice che i fan "assisteranno alle scelte inaspettate dei personaggi classici che trasformeranno i loro mondi in spettacolari versioni alternative del MCU. L'Osservatore (voce di Jeffrey Wright) guiderà gli spettatori mentre la serie attraversa nuovi generi, spettacoli più grandi e nuovi incredibili personaggi".

La serie vanta un incredibile cast vocale che include il ritorno di alcune star nei loro ruoli iconici. La terza stagione presenta personaggi molto amati dai fan come Capitan America/Sam Wilson, il Soldato d'Inverno/Bucky Barnes, Hulk/Bruce Banner, The Red Guardian, il Capitano Peggy Carter, Agatha Harkness, Shang-Chi, Tempesta, la Dea del Tuono, e molti altri.

Sì, avete letto bene: La terza stagione di What If...? vedrà il debutto di Tempesta, Dea del Tuono, che appare alla fine di questo sneak peek doppiata dalla star di X-Men: The Animated Series e X-Men '97, Alison Sealy-Smith.

L'azione epica non manca, compreso un mech-Avenger e le apparizioni a sorpresa di personaggi come Moon Knight e Visione Bianca, oltre al ritorno dei beniamini dei fan del Multiverso, Captain Carter e Kahhori. L'ultima stagione di What If...? preparerà il terreno per Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars? Considerando la data di produzione di questi episodi e il fatto che i film sono in fase di scrittura, ne dubitiamo. I personaggi della serie, tuttavia, potrebbero ancora comparire in essi.

Gli episodi della terza stagione di What If...? sono diretti da Bryan Andrews e Stephan Franck e scritti da Matthew Chauncey, Ryan Little e A.C. Bradley. I produttori esecutivi sono Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D'Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt e Bryan Andrews, con il produttore esecutivo Matthew Chauncey e i produttori Danielle Costa, Carrie Wassenaar e Alex Scharf.