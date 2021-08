Marvel's What If...?, l'attore che sostituisce Chris Evans ringrazia per il supporto dei fan

Josh Keaton, l'attore che ha sostituito Chris Evans in What If...?, ha ottenuto il supporto dei fan e li ha ringraziati per la loro vicinanza.

Il primo episodio di What If...? mostra una versione alternativa della Seconda Guerra Mondiale, durante la quale ad aver ricevuto il siero per la creazione del super soldato non è stato Steve Rogers ma Peggy Carter. In questo episodio con Captain Carter, però, Steve Rogers non è doppiato da Chris Evans ma da Josh Keaton che, sui social, ha ricevuto pieno supporto da parte dei fan dei Marvel Studios.

Come riportato da Comic Book, il primo episodio di Marvel's What If...? mostra Steve Rogers indossare la tuta di Iron Man e combattere in guerra insieme a Peggy Carter nei panni del super soldato. Questo primo episodio animato è doppiato da un novero di star del Marvel Cinematic Universe (Samuel L. Jackson, Sebastian Stan, Dominic Cooper e Stanley Tucci) ma non da Chris Evans, sostituito da Josh Keaton. Mentre alcuni fan hanno provato disappunto per questa scelta, moltissimi altri hanno lodato l'interprete che, per ricambiare, ha dimostrato tutta la sua gratitudine nei loro confronti.

Josh Keaton ha dichiarato su Twitter: "Grazie mille a tutte le persone che hanno accolto in modo positivo il mio innesto nel mondo Marvel al posto di Chris Evans. Sono un geek e un nerd e so quanto un cambiamento del genere possa essere difficoltoso da affrontare". La maggior parte dei fan di tutto il mondo ha reagito in modo positivo e ha incoraggiato l'attore.

Un utente ha scritto su Twitter: "Grande lavoro come sempre, Josh. Qui in America Latina sappiamo quanto possa essere difficile esprimere le stesse emozioni di un personaggio. Sei stato incredibile e il fatto che tu sia riuscito a calarti nei panni di Steve Rogers è stato davvero grandioso!".

Addirittura, un articolo di The Hollywood Reporter ha scambiato Josh Keaton per Chris Evans, sinonimo dell'ottimo lavoro portato avanti dal doppiatore. La rivista statunitense non è stata l'unica a non essersi resa conto della presenza di Josh Keaton.

Un utente, infatti, ha dichiarato ancora una volta su Twitter: "Ho trascorso molto tempo ad ascoltarti nei panni di Spidey... E non avevo capito che Steve Rogers fossi tu! La tua voce somiglia a quella di Chris Evans più di quanto quella di Dominic Cooper somigli a Dominic Cooper. Complimenti, hai fatto un lavoro impressionante!".

Josh Keaton è noto ai fan dei prodotti animati della Disney per aver doppiato Norman Osborn e Ant-Man. Il fatto che molti utenti non lo abbiano riconosciuto nei panni di Steve Rogers non fa altro che sottolineare la sua versatilità.

Un altro utente ha esaltato l'attore sottolineando quanto la sua voce fosse familiare ma, al tempo stesso, aderente a un universo diverso nell'ambito del MCU.

Infine, un fan ha ironizzato sulla capacità di Josh di doppiare qualsiasi personaggio Marvel e sul suo status di maggiore talent vocale del mondo Marvel Animation.