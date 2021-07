Marvel's What If...?, Sebastian Stan e il divertente video dietro le quinte, in sala di doppiaggio

In occasione del lancio del trailer di Marvel's What It...?, Sebastian Stan ha condiviso sul suo profilo Instagram un divertente dietro le quinte dalla sala di doppiaggio

I fan del Marvel Cinematic Universe sono in attesa di vedere su Disney+ Marvel's What If...? e, per attenuare questo loro bisogno, Sebastian Stan ha postato sul suo profilo Instagram un video direttamente dal dietro le quinte del nuovo progetto.

La nuova serie animata targata Marvel racconterà una sorta di universo alternativo in cui il siero per trasformarsi in super soldato è stato iniettato a Peggy Carter, T'Challa è diventato Star Lord e altri eventi del genere. A far parte del progetto non sono soltanto Robert Downey Jr. e Chris Evans ma anche Sebastian Stan, che ha condiviso sul suo profilo Instagram un video dal dietro le quinte di Marvel's What If...?. L'attore ha dichiarato: "What If...? Distribuito dall'11 agosto".

Il video è stato caricato da Sebastian Stan un giorno dopo che Marvel Studios ha distribuito il primo trailer di What If...?, progetto animato in uscita in streaming su Disney+. Al momento, non si sa ancora con certezza se il Marvel Cinematic Universe possa riservare sorprese in live-action a Sebastian Stan. Tuttavia, l'annuncio di un quarto episodio del franchise di Captain America lascerebbe ben sperare. Secondo quanto riportato da Variety, Sebastian Stan sarebbe stato contattato da Kevin Feige, che gli ha offerto il ruolo di James Barnes, il primo aprile.

L'attore ha ricordato: "Era il primo aprile e ho ricevuto una chiamata anonima e, solitamente, non rispondo mai alle chiamate anonime. Stavo lavorando su un set e ho scelto di non rispondere al telefono. Poi ho controllato la mia mail e ho trovato un messaggio da parte di Kevin Feige. Lui è sempre diretto e senza fronzoli e mi ha chiesto se volessi interpretare James Bucky Barnes".

Marvel's What If...? sarà distribuita l'11 agosto e si unirà ad altri progetti Marvel che usciranno al cinema e saranno disponibili in streaming nel 2021: tra questi, è necessario annoverare il finale di stagione di Loki, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Eternals, Hawkeye, Ms. Marvel e Spider-Man: No Way Home.