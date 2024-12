What If...? si è concluso dopo 3 stagioni, ecco la spiegazione dell'episodio finale

La serie animata What If...? si è conclusa con l'ottavo episodio della stagione 3, ecco la spiegazione dell'episodio finale.

L'episodio 8 della stagione 3 di What If...? è il capitolo finale della serie animata e nella puntata l'Osservatore deve affrontare il giudizio dell'Eminenza a causa di tutte quelle volte in cui è intervenuto.

Ad aiutarlo entra in azione Peggy Carter e non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto accaduto!

Cosa accade nel finale di What If...?

La puntata si apre con un flashback dedicato a quando Uatu, l'Osservatore, ha giurato di mantenere l'ordine naturale delle cose semplicemente osservando. Nel presente il personaggio deve ora fare i conti con le conseguenze legate ad aver violato quel giuramento.

Peggy prova a salvarlo con l'aiuto di Kahhori, Byrdie e Storm, mentre Infinity Ultron attacca l'Eminenza e Incarnato ed Esecutore.

La puntata finale di Marvel's What If...? prosegue con Uatu e gli eroi che provano a fuggire nel nuovo universo del Dr. Strange Supremo, dove sanno che gli Osservatori non hanno poteri, ma vengono tuttavia bloccati e coinvolti in un'accesa battaglia tra i due gruppi.

Un'immagine di What If...?

Uatu si rende conto che non possono sconfiggere i tre nemici e decide di condividere i suoi poteri con i propri alleati guidandoli attraverso il giuramento degli Osservatori. Dotati di nuovi poteri, gli eroi sconfiggono gli Osservatori, spingendo il gruppo a fondersi in un'unica entità. Peggy si sacrifica successivamente per proteggere i suoi amici quando i tre provano a distruggere tutte le varie versioni degli eroi esistenti nell'universo. Con i suoi poteri Peggy, inoltre, manda gli altri personaggi nell'universo di Strange Supremo dove gli Osservatori non possono usare i propri poteri e Uatu si offre di insegnare all'Eminenza le lezioni che ha appreso dalle persone che ha osservato. La serie mostra poi il funerale di Peggy, confermandone la morte.

Nell'ultima scena si mostrano numerose varianti dei personaggi Marvel, tra cui uno Spider-Man con sei braccia, Riri Williams in versione Punisher, Gamora vestita da sposa, Blade come New Moon Knight, Kingo con l'armatura di Iron Man, un mash-up tra Ms. Marvel e Wasp e tra Scarlet Witch e Howard the Duck, senza dimenticare Jubilee in versione Silver Surfer, Deadpool con numerose armi, Shang-Chi versione Star-Lord, Nova Centurion Carol Danvers e una variante di Doctor Strange.