Disclosure Day, quando Obama arrivò a sorpresa sul set di Spielberg e mandò in tilt il cast

Le produzioni hollywoodiane sono abituate alle visite illustri, produttori, dirigenti, star, amici del regista. Diverso è il discorso quando a varcare l'ingresso di un set di Steven Spielberg è un ex presidente degli Stati Uniti. Su un set che parla di alieni.

Durante le riprese di Disclosure Day, il nuovo thriller fantascientifico di Steven Spielberg, una visita inattesa ha congelato per qualche minuto l'intero set. Barack Obama si è presentato senza preavviso per gran parte degli attori, trasformando una normale giornata di lavoro in un ricordo destinato a restare.

Quando il set si è fermato all'improvviso

A raccontare l'episodio è stato Steven Spielberg in persona durante una conversazione nel podcast condotto da Michelle Obama e da suo fratello Craig Robinson. Il regista ha ricordato la visita di Barack Obama sul set di Disclosure Day, spiegando che si trattava della prima volta in assoluto che l'ex presidente trascorreva del tempo su un set cinematografico.

Una foto di Barack Obama

Spielberg conosce Obama da anni, ma gran parte della troupe non aveva ricevuto alcun avvertimento. Alcuni membri del cast avevano intuito che fosse in programma qualcosa di particolare, altri se ne sono accorti soltanto quando sono comparsi gli agenti del Secret Service. Da quel momento l'atmosfera è cambiata.

Secondo il regista, un gruppo normalmente molto espansivo e rumoroso è sprofondato in un silenzio quasi surreale. Nessuno sembrava sapere bene come comportarsi. Obama camminava tra scenografie e telecamere mentre decine di persone cercavano di mantenere un'apparente normalità.

"Stavo già morendo d'ansia"

A vivere il momento più complicato è stata Eve Hewson. L'attrice ha raccontato che proprio quel giorno avrebbe dovuto affrontare una scena particolarmente delicata. Era arrivata sul set già con una certa tensione addosso. Poi sono comparsi gli uomini della sicurezza presidenziale e, poco dopo, Barack Obama. Il risultato? Panico.

Disclosure Day: Emily Blunt in una foto

Hewson ha ricordato l'episodio con ironia durante la première newyorkese del film. Ha spiegato che recitare davanti a Spielberg può essere già abbastanza intimidatorio. Farlo sapendo che a pochi metri di distanza c'è anche un ex presidente degli Stati Uniti rende tutto decisamente più complicato. Col passare delle ore, però, l'agitazione ha lasciato spazio all'entusiasmo. Oggi l'attrice considera quella visita uno dei ricordi più incredibili della sua esperienza professionale.

Nel frattempo Disclosure Day continua ad alimentare curiosità anche per la sua storia. Il film segue una meteorologa interpretata da Emily Blunt e un esperto di cybersicurezza con il volto di Josh O'Connor, impegnati a portare alla luce informazioni segrete sull'esistenza della vita extraterrestre. Un argomento che, a quanto pare, ha finito per contagiare anche il cast. O'Connor ha raccontato di essere rimasto colpito dalla passione quasi enciclopedica di Spielberg per tutto ciò che riguarda gli UFO e gli alieni, mentre Hewson ha confessato che molti degli interpreti hanno iniziato a documentarsi sull'argomento durante le riprese.

Paradossalmente, però, il momento più incredibile di un film che parla di civiltà provenienti da altri mondi non è arrivato dallo spazio. È arrivato da Washington.