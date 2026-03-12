Disclosure Day: cerchi nel grano, misteri e rivelazioni nel nuovo trailer del film di Spielberg

A giugno arriverà nelle sale il nuovo progetto con Emily Blunt e Josh O'Connor e le nuove scene regalano delle spettacolari anticipazioni.

L'11 giugno arriverà nelle sale italiane Disclosure Day, il nuovo progetto diretto da Steven Spielberg, di cui Universal Pictures ha condiviso un trailer inedito.

L'atteso progetto riporta il regista nel genere sci-fi e gli ha permesso di collaborare nuovamente con lo sceneggiatore David Koepp, che ha sviluppato un'idea del maestro del cinema.

Cosa viene anticipato nelle nuove scene del film di Spielberg

Nel trailer ufficiale di Disclosure Day si vede il personaggio interpretato da Josh O'Connor svelare di aver rubato dei segreti che possono cambiare il mondo e ciò in cui crede l'intera umanità. Emily Blunt, invece, interpreta una star della tv a cui accade qualcosa di strano e terrificante mentre parla del meteo.

Tra segreti, misteri e pericoli, i personaggi dovranno capire cosa sono disposti a fare pur di porre fine a una lunga catena di menzogne, cambiando per sempre l'esistenza dell'umanità.

Nel video si vede inoltre come i personaggi "comunicheranno" a distanza con una tecnologia molto avanzata e, apparentemente, telepaticamente. Il personaggio di Colin Firth viene infatti ritratto mentre "si proietta" in altre aree senza essere presente fisicamente.

Ecco il nuovo trailer:

Cosa sappiamo di Disclosure Day

Il film è stato creato e diretto da Steven Spielberg, mentre David Koepp, con cui ha collaborato in precedenza in occasione di Jurassic Park, La guerra dei mondi, e Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, ha firmato lo script.

Nel cast, oltre a Emily Blunt e Josh O'Connor, ci sono anche Colin Firth, Eve Hewson, e Colman Domingo.

Nel team della produzione del lungometraggio ci sono poi Kristie Macosko Krieger (West Side Story) e Spielberg tramite Amblin Entertainment, Adam Somner e Chris Brigham.

Il regista torna quindi a parlare di una storia che riguarda i misteri dell'universo e la possibile esistenza di alieni dopo capolavori come E.T. L'Extraterrestre e La guerra dei mondi. Steven, recentemente, aveva portato nelle sale il progetto semi autobiografico The Fabelmans, che aveva conquistato ben sette nomination agli Oscar, di cui potete leggere la nostra recensione.