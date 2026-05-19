Steven Spielberg non sta lavorando con il governo, lo sceneggiatore di Disclosure Day smentisce le teorie

David Koepp ha commentato le voci insistenti che il film sia solamente una 'copertura' ideata per compiere delle rivelazioni incredibili.

Steven Spielberg è al centro di alcune sorprendenti teorie cospirazioniste a causa del suo nuovo film Disclosure Day, in arrivo nelle sale di tutto il mondo nel mese di giugno.

A rispondere alle ipotesi apparse online negli ultimi mesi è stato ora lo sceneggiatore David Koepp, costretto a porre fine alle voci che si erano diffuse sui social media e in molti siti internet legati a presunti misteri e crimini compiuti dal governo.

Un 'complotto' ideato dal governo USA?

Koepp, intervistato da SFX Magazine, ha infatti affrontato la teoria che sostiene che Disclosure Day sia un modo ideato dal governo per annunciare la presenza degli alieni sulla Terra.

Secondo gli esperti in cospirazioni, Steven Spielberg sarebbe infatti d'accordo con il governo degli Stati Uniti e avrebbe collaborato con gli esponenti della politica per ideare un modo per svelare l'esistenza degli alieni.

Koepp ha commentato le teorie su Spielberg

David ha quindi dichiarato, un po' divertito: "La mia teoria preferita che ho letto è stata che il governo avesse finanziato questo film, e io e Steven lo abbiamo fatto perché lui è amato e il pubblico si fida di lui".

Lo sceneggiatore ha proseguito. "Ritenevano che queste informazioni dovessero essere divulgate e le stavano diffondendo gradualmente in forma di intrattenimento, in modo che potessimo gestirle, altrimenti saremmo andati tutti nel panico. Questa è una teoria del complotto ben congegnata, e mi piace un sacco!".

Koepp ha quindi ribadito: "Dirò solo che non sono mai stato contattato da un membro del governo su questa questione".

Cosa racconterà Disclosure Day

Il film racconterà quello che accade ad alcuni personaggi che si ritrovano coinvolti in segreti, misteri e pericoli, dovendo capire cosa sono disposti a fare pur di porre fine a una lunga catena di menzogne, cambiando per sempre l'esistenza dell'umanità.

Disclosure Day: Emily Blunt e Josh OConnor in un momento drammatico

Nel cast, oltre a Emily Blunt e Josh O'Connor, ci sono anche Colin Firth, Eve Hewson, e Colman Domingo.

Nel team della produzione del lungometraggio ci sono poi Kristie Macosko Krieger (West Side Story) e Spielberg tramite Amblin Entertainment, Adam Somner e Chris Brigham.

Il regista torna quindi a parlare di una storia che riguarda i misteri dell'universo e la possibile esistenza di alieni dopo capolavori come E.T. L'Extraterrestre e La guerra dei mondi. Steven, recentemente, aveva portato nelle sale il progetto semi autobiografico The Fabelmans, che aveva conquistato ben sette nomination agli Oscar, di cui potete leggere la nostra recensione.