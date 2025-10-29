John Williams "rinuncia" alla pensione per Steven Spielberg: a 93 anni al lavoro per il nuovo film sugli UFO

È confermato che John Williams, all'età di 93 anni, comporrà la colonna sonora del prossimo film di Steven Spielberg, segnando la trentesima collaborazione cinematografica tra il compositore premio Oscar e il leggendario regista.

Il presidente della Juilliard School Damian Woetzel ha confermato la notizia durante l'evento "John Williams - A Composer's Life: A Night of Stories and Music", ospitato lunedì presso la rinomata scuola di arti performative.

"John Williams, che è a Los Angeles a fare il suo lavoro, [...] sta collaborando con Steven Spielberg al prossimo film. E questo è un motivo per essere felici", ha detto Woetzel al pubblico, secondo il giornalista Doug Adams.

Una foto di Steven Spielberg

Steven Spielberg, cosa sappiamo del suo misterioso film sugli UFO?

Non si sa quasi nulla della trama del film, che uscirà nelle sale nel 2026. Il film di Spielberg non ha ancora un titolo né una trama ufficiale, ma secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di un'avventura sugli UFO.

La Universal Pictures, la casa di produzione che distribuirà il film nelle sale a giugno, ha descritto il progetto come un "nuovo film evento originale". Josh O'Connor, Emily Blunt, Colman Domingo, Colin Firth ed Eve Hewson saranno i protagonisti del cast, mentre un altro storico collaboratore di Spielberg, David Koepp (che ha firmato Jurassic Park, La guerra dei mondi e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo), ha scritto la sceneggiatura.

Lo scorso giugno, Spielberg ha inaugurato una sala di proiezione intitolata a lui, lo Steven Spielberg Theater, e lì ha colto l'occasione per mostrare un breve filmato in anteprima del suo progetto segreto. Koepp, storico collaboratore del regista, ha descritto il film come una combinazione unica di spettacolo ed emozione profonda.

Music by John Williams: un immagine del compositore nel suo studio

La 30esima collaborazione tra John Williams e il regista

La fortunata collaborazione tra il compositore e Spielberg è iniziata nel 1974 con Sugarland Express ed è proseguita con grandi successi come Lo squalo, E.T. l'extra-terrestre e Jurassic Park, oltre che con film drammatici di prestigio come Schindler's List, Salvate il soldato Ryan e Lincoln.

Williams aveva suggerito nel 2022 che sarebbe andato in pensione dopo aver completato la colonna sonora di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, dichiarando all'Associated Press che "Harrison Ford, che è molto più giovane di me, ha annunciato che questo sarà il suo ultimo film. Quindi ho pensato: se Harrison può farlo, forse posso farlo anch'io". Tuttavia, ha deciso di concedersi una piccola eccezione per l'amico e collega di sempre.