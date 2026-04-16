Steven Spielberg rivela l'aspetto dei suoi alieni in Disclosure Day alla CinemaCon

Steven Spielberg è salito sul palco della CinemaCon per la prima volta nella sua carriera per promuovere il suo prossimo film distribuito dalla Universal, Disclosure Day.

Dopo essere stato presentato dall'attore Colman Domingo, il regista ha ricevuto un applauso entusiastico dal pubblico della convention annuale dei gestori di sale cinematografiche tenutasi a Las Vegas, che gli ha consegnato anche un premio. Durante la presentazione è stato mostrato un filmato inedito del prossimo film.

Disclosure Day: Emily Blunt e Josh OConnor in un momento drammatico

Svelato l'aspetto degli alieni in Disclosure Day

Nel filmato presentato alla CinemaCon i presenti hanno testimoniato la presenza di quella tipica grandiosità alla Spielberg. Blunt e O'Connor irrompono in una fattoria mentre sfuggono agli agenti governativi e in seguito si arrampicano su un treno in corsa.

Per quanto riguarda gli alieni, si intravedono solo fugacemente. Una nave (probabilmente un disco volante) inizia a materializzarsi da un cielo nero come l'inchiostro; una mano che non è sicuramente umana si protende per accarezzare un volto. Ma vengono in pace come gli alieni di Incontri ravvicinati del terzo tipo? Potremo scoprirlo solo quando saremo in sala a goderci il film.

"Credo che questo film darà risposta a molte domande e che spingerà molte persone a porsi altre domande", ha affermato Spielberg. "Tutto ciò che serve per arrivare dall'inizio alla fine è una cintura di sicurezza", ha aggiunto in vista dell'arrivo del film al cinema.

Disclosure Day: Emily Blunt in una foot

Il ritorno di Steven Spielberg al genere UFO

Disclosure Day segna il ritorno di Spielberg a un genere che conosce molto bene, infatti i fan hanno ipotizzato che potrebbe trattarsi di un sequel non dichiarato di Incontri ravvicinati del terzo tipo del 1977. Emily Blunt ha recentemente dichiarato alla rivista Empire: "Ci sono sicuramente delle domande sollevate da Incontri ravvicinati a cui Disclosure Day dà una risposta", alimentando quindi questi sospetti.

Durante la sua partecipazione al festival South by Southwest il mese scorso, Spielberg ha dichiarato: "Non ne so più di voi, ma ho il forte sospetto che in questo momento non siamo soli sulla Terra - e ho realizzato un film proprio su questo".

Quando esce in Italia Disclosure Day

La pellicola, che vede nel cast la presenza di Emily Blunt, Josh O'Connor, Colman Domingo e Colin Firth, arriverà nelle sale italiane l'11 giugno 2026, in tempo per l'inizio della stagione estiva. Si tratta del ritorno di Spielberg alla regia quattro anni dopo l'uscita di The Fabelmans.