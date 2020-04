Dirty Dancing: Giuseppe Conte diventa Patrick Swayze in un nuovo esilarante video

Tra i tanti contenuti dedicati a Giuseppe Conte in questo periodo, è stata diffusa una parodia in cui il premier diventa Patrick Swayze.

In questo periodo di forzato isolamento a causa dell'emergenza Coronavirus, sul web impazzano per sdrammatizzare i contenuti dedicati a Giuseppe Conte, tra cui una recente video parodia del film Dirty Dancing che ha entusiasmato tutti gli utenti social.

Nel video, il premier diventa Patrick Swayze, che nel film del 1987 interpreta Johnny, ballerino del resort dove alloggia la protagonista Baby che si innamora pazzamente di lui. La scena riprodotta è quella famosissima del finale, in cui i due protagonisti ballano sulle note della canzone Time of My Life, ma in questa versione è Giuseppe Conte a ballare con Baby, sotto gli sguardi attenti del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, trasformati nei genitori di Baby.

Un contenuto divertente che, come tanti altri, aiuta a rendere più leggero un momento che per tutti non è certo semplice. Sui social, il premier Giuseppe Conte è diventato molto popolare e, come ben sappiamo, i giocherelloni del web non si lasciano sfuggire nessuno spunto efficace per realizzare contenuti virali.

Dirty Dancing uscì nelle sale nel 1987, interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey, diventando una delle love story più amate del cinema internazionale, ancora oggi un vero e proprio film cult.