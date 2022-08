Dirty Dancing fa 35 anni: ricordiamo il film con 5 versioni di (I’ve Had) The Time Of My Life

In occasione del 35° anniversario di Dirty Dancing, andiamo a scoprire 5 esibizioni che hanno riproposto l'iconica scena del ballo tra Jennifer Grey e Patrick Swayze, partendo dall'originale (I've Had) The Time Of My Life".

Patrick Swayze e Jennifer Grey in una scena di Dirty Dancing

Dirty Dancing compie 35 anni il 21 agosto. Uno dei motivi che l'ha reso un cult assoluto che ha influenzato i posteri è l'incredibile colonna sonora, rappresentata principalmente dalla canzone simbolo del film: "(I've Had) The Time of My Life", composta da Franke Previte, John DeNicola, e Donald Markowitz e interpretata da Bill Medley e Jennifer Warnes, che vinse un Grammy Award nel 1988 come "Miglior performance pop di un gruppo o duo", un Oscar e un Golden Globe entrambi per la migliore canzone originale. Una colonna sonora così iconica che fece nascere un concerto nel 1988 registrato al Greek Theatre di Los Angeles e pubblicato dalla Vestron Pictures, e un musical in Australia nel 2004, dal titolo "Dirty Dancing: The Classic Story on Stage" nato dalla stessa sceneggiatrice del film Eleanor Bergstein (che si ispirò alla propria adolescenza per la storia). È stata anche fatta una cover disco-pop nel 2010 dai Black Eyed Peas intitolata "The Time (Dirty Bit)". Quella sequenza e quel ballo rimasto impresso nella mente del pubblico per tutti questi anni sono stati ricreati e riproposti in modi diversi, vediamoli attraverso 5 esibizioni di (I've Had) The Time Of My Life, a partire dall'originale Dirty Dancing e procedendo in ordine temporale.

1. Dirty Dancing (1987)

Patrick Swayze e Jennifer Grey durante il ballo finale del film Dirty Dancing

L'originale, l'unica e l'inimitabile sequenza finale di Dirty Dancing con protagonisti Jennifer Grey e Patrick Swayze, che avrebbe compiuto 70 anni il 18 agosto, che avevano già recitato insieme in Alba Rossa e paradossalmente non si piacevano molto. La chimica che producono invece i loro personaggi nel film è indiscutibile: (ri)vedere per credere.

30 anni di Dirty Dancing: un film che non siamo riusciti a mettere in un angolo

Glee 2 (2010)

Nel nono episodio della seconda stagione della musical comedy Glee, intitolato "Nuove direzioni" (Special Education in originale), Will decide che Sam e Quinn dovrebbero cantare insieme (nonostante quello che pensa Rachel), dopo che Emma gli fa notare che il Glee Club sta diventato prevedibile e sta perdendo mordente. Alle selezioni allora Will decide di optare per la coppia che ha vinto la sfida nell'episodio "Duetti" ed ecco che Dianna Agron e Chord Overstreet mostrano tutto il loro feeling alle Nuove Direzioni e anche al pubblico.

Con Dianna Agron Giffoni diventa 'Gleeffoni'

Dirty Dancing (2017)

Dato il successo del film, negli anni '90 si pensò di realizzarne un sequel con Patrick Swayze, che aveva oramai una carriera lanciata anche grazie a Ghost, ma lui rifiutò. Qualche anno più tardi, nel 2004, un sequel verrà comunque fatto, relegando l'attore a un cameo nei panni di un maestro di ballo. Ma è nel 2017 che, a sorpresa, è stato fatto un remake del cult Dirty Dancing realizzato per la tv, diretto da Wayne Blair e interpretato da Abigail Breslin e Colt Prattes nei panni che furono di Grey e Swayze, provando a replicarne la chimica.

La colonna sonora di Dirty Dancing

Holidate (2020)

La commedia romantica Holidate, uscita su Netflix in tempo di pandemia e festività, ha fatto sognare il pubblico sia grazie all'atmosfera natalizia sia attraverso alcune trovate romantiche come ricreare l'iconica scena di Dirty Dancing, con al centro i due protagonisti del film, Sloane (Emma Roberts) e Jackson (Luke Bracey), una coppia proprio ben assortita. Lieto fine anche per loro due?

Holidate, la recensione: Emma Roberts e Luke Bracey festamici senza impegno

The Umbrella Academy 3 (2022)

Quest'ultima è una performance un po' diversa, ma comunque originale. Ovvero un karaoke improvvisato dai fratelli Hargreeves nell'ottavo episodio della terza stagione di The Umbrella Academy intitolato "Il matrimonio alla fine del mondo" (Wedding at the End of the World) in occasione dell'addio al celibato di Luther, prima dell'Apocalisse a cui la serie Netflix ci ha abituati.

The Boys vs. The Umbrella Academy: due strategie streaming a confronto