Dirty Dancing, Jennifer Grey sul sequel: "Sarà dura senza Patrick Swayze"

La protagonista di Dirty Dancing Jennifer Grey ha recentemente parlato dell'annunciato sequel dell'iconico film del 1987 nel quale recitava al fianco del compianto Patrick Swayze, e ha voluto allo stesso tempo ricordare il collega e rassicurare i fan: non ci sarà mai un altro Johnny, come non ci sarà mai un altro Patrick.

In occasione del 35esimo anniversario dall'uscita di Dirty Dancing nelle sale, Jennifer Grey è tornata a parlare del film che farà seguito all'amata pellicola diretta da Emile Ardolino.

"Non ci sarà mai un altro Johnny. E non ci sarà mai un altro Patrick" ha dichiarato l'attrice ai microfoni di Entertainment Weekly!, come riporta anche IndieWire "Questo sequel dovrà essere uno standalone. E sarà davvero complicato".

Jennifer ha poi anticipato: "Non posso dirvi molto, purtroppo ma vi dirò che Baby sarà coinvolta. E anche Kellerman. Ci sarà della musica. E a meno ché non si impiegherà parecchia CGI, Baby sarà un po' più vecchia. E quindi avremo Kellerman, musica, balli, amore, romanticismo. E sono dedita a renderlo qualcosa di nuovo e fresco".

Perché ciò che è successo nel primo film è impossibile da replicare: "Ciò che è accaduto, è accaduto, e non accadrà mai più".

Il sequel di Dirty Dancing sarà diretto da Jonathan Levine (50 e 50), anche co-autore della sceneggiatura assieme a Elizabeth Chomko, mentre Grey figura anche tra i produttori. La produzione avrebbe già dato avvio alla fase di casting, e arriverà sugli schermi nel 2024.