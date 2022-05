Dictor Strange o Stranger Things? Bruce Campbell confonde i fan sui social

Da Doctor Strange nel Multiverso della Follia a Stranger Things 4, ne ha fatti cose strane ultimamente Bruce Campbell... Proprio come il suo ultimo post sui social, che non si capisce a cosa voglia alludere.

Come fa notare anche il sito Comicbook, infatti, l'attore di Evil Dead ha pubblicato una foto dal dietro le quinte di qualcosa, sebbene non sia ancora chiaro cosa... l'hashtag #Strange nella caption ha subito fatto pensare al cinecomic Marvel diretto da Sam Raimi, nel quale Cambpell ha avuto un breve cameo... Ma se invece riguardasse la nuova stagione della serie Netflix?

Dopotutto il cameo ne Il Multiverso della Follia non sembrava necessitare ulteriore ampliamento - sebbene Raimi abbia affermato di aver girato molto più di quanto visto al cinema, forse tra le scene eliminate in fase di montaggio c'era qualcos'altro con Campbell, magari con una variante del suo personaggio proveniente da qualche altro universo? -, mentre la prima parte di Stranger Things 4 sta per arrivare su Netflix, e sarebbe lecito pensare che possa riferirsi a quello piuttosto.

Ma tutti quegli specchi nella foto non ce la contano giusta, e saremmo più propensi a optare per la prima possibilità... Voi che ne pensate? Di cosa si tratterà mai?