Il diavolo veste Prada, Emily Blunt: 'Un sequel? Stiamo tutti bene senza'

Nonostante il successo planetario de Il diavolo veste Prada, a Hollywood non si è mai parlato in maniera concreta di un possibile sequel ed Emily Blunt ha recentemente dichiarato che il mondo sta decisamente bene senza.

Il diavolo veste Prada vedeva protagonista Anne Hathaway nel ruolo della neolaureata Andy, che ottiene un lavoro presso la rivista di moda Runway lavorando al fianco del personaggio della Blunt, Emily. Le due lavorano insieme per l'intimidatoria caporedattrice Miranda Priestly, interpretata da Meryl Streep, che per il ruolo si guadagnò l'ennesima nomination all'Oscar.

Il Diavolo veste Prada ha bisogno di un sequel?

Durante un'intervista per il podcast Happy Sad Confused, Emily Blunt, che ha recentemente ottenuto la sua prima nomination agli Oscar per Oppenheimer, ha dichiarato che non c'è mai stato un momento in cui si è pensato concretamente a un sequel del film di successo del 2006.

Blunt ha aggiunto anche che il cast "sta benissimo" anche senza un sequel. "A volte le cose dovrebbero essere custodite e preservate in una bolla e va bene così", ha spiegato.

Anne Hathaway e Meryl Streep posano insieme a un evento, ed è subito Il Diavolo Veste Prada (17 anni dopo)

"Meryl [Streep] non ha detto qualcosa di divertente al riguardo? Le hanno chiesto: 'Faresti mai un sequel?' e lei ha risposto: 'Sì, se non devo perdere peso'. Ma credo che abbia detto 'del fottuto peso'", ha ricordato l'attrice. La Blunt si riferiva all'intervista rilasciata a Elle nel 2012 dalla collega.