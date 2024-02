Oppenheimer, Emily Blunt stava raccogliendo i bisogni del suo cane quando ha saputo della nomination all'Oscar

L'attrice ha raccontato le circostanze singolari del momento in cui le è stato comunicato che aveva ottenuto la candidatura all'Oscar come miglior attrice non protagonista

Emily Blunt ha ricevuto la sua prima nomination agli Oscar quest'anno per il suo ruolo in Oppenheimer, ma è emerso che non ha scoperto la sua candidatura nel modo più hollywoodiano possibile.

Parlando con Josh Horowitz nel corso di una conversazione al 92NY, la Blunt ha spiegato che essere definita una candidata all'Oscar non le sembra ancora una cosa naturale, nonostante i mesi di pronostici che la indicavano da più parti come grande favorita.

"È piuttosto spaventoso, l'attesa, e credo che si cerchi di non ascoltare le voci, perché a volte tutto il clamore può essere costruito sul nulla. E così quando è successo, ed è successo in un modo così clamoroso per tutti noi del film e per tutti i membri della troupe, è stato magico", ha detto la Blunt a proposito delle 13 nomination di Oppenheimer agli Oscar.

Ma quando ha saputo della sua candidatura: "Sono scoppiata brevemente a piangere nel bel mezzo di Brooklyn, un breve pianto subito dopo aver raccolto la cacca del mio cane".

L'attrice ha proseguito: "Ho raccolto la sua cacca e poi ho saputo di essere stata nominata, quindi è stato perfetto". Anche il marito John Krasinski "si è fatto un bel pianto, dopo avermi aiutato con la cacca. Credo che sia andato a buttarla nella spazzatura e poi abbiamo pianto insieme", ha aggiunto.

La Blunt è candidata per la sua interpretazione di Kitty Oppenheimer, moglie del personaggio principale di Cillian Murphy, che perde lentamente il controllo della propria vita durante il loro matrimonio e il lavoro di J. Robert Oppenheimer sul Progetto Manhattan.

"Penso che ci siano molte cose di lei con cui mi sono immedesimata: l'idea di un cervello straordinario che si consuma e si decompone sull'asse da stiro, la rabbia che ne consegue", ha detto la star a proposito del suo personaggio.

"Lei si è arrabbiata contro il sistema come meglio poteva, ma credo che potesse fare solo un po' di tutto, e poi ha sposato questa icona e chiaramente lo venerava, lo amava, lo sosteneva, era lì, una forza enormemente stabile nella sua vita, eppure era così instabile. Penso che si sia dissanguata per lui, ma credo a suo discapito".