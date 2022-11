Il Diavolo Veste Prada 2, Anne Hathaway spiega perché non verrà realizzato: "Era un'altra epoca"

Il diavolo veste Prada 2 non sembra destinato a essere realizzato, almeno secondo la sua protagonista Anne Hathaway.

L'attrice, ospite del talk show The View, ha espresso il suo punto di vista sulla possibilità che il film diretto da David Frankel possa avere un secondo capitolo.

Nel film Il diavolo veste Prada l'attrice Anne Hathaway interpretava Andy, una giovane che accetta l'incarico di seconda assistente di Miranda Priestly, parte affidata a Meryl Streep, la direttrice di una prestigiosa rivista di moda.

La star ha ora dichiarato: "Non so se ci possa essere un sequel. Penso semplicemente che il film fosse ambientato in un'epoca diversa. Ora tutto è diventato digitale e quel film si concentra sul concetto di produrre una cosa fisica ed è davvero, semplicemente, tutto diverso".

Anne Hathaway e Stanley Tucci ne Il diavolo veste Prada

Nel cast c'erano anche Emily Blunt e Stanley Tucci e Anne ha però ammesso che sarebbe interessata a scoprire cosa è accaduto ai personaggi al centro della trama: "Pensare ad Andy ed Emily che devono portare a Miranda il suo caffé ed è lì da qualche parte in Europa è un pensiero che mi tenta. E poi lungo il percorso recuperano Stanley Tucci in Italia, che è in un ristorante. Il pensiero è allettante, ma non penso accadrà".

Hathaway ha però ammesso che sarebbe interessante rilanciare la storia ispirata a Il Diavolo veste Prada, il romanzo scritto da Lauren Weisberger, con nuove persone coinvolte in un potenziale reboot.