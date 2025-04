Dexter: Resurrection in streaming da quest'estate, ecco quando e dove

Dexter: Resurrection sarà disponibile su Paramount+ da quest'estate con i primi due episodi. Michael C. Hall torna nei panni di Dexter Morgan, in una New York piena di ombre e verità inconfessabili, dove padre e figlio dovranno affrontare i fantasmi del passato per ritrovare sé stessi.

Il ritorno del macellaio gentiluomo

Più che una resurrezione narrativa, Dexter: Resurrection sembra una resurrezione in piena regola - e non solo nel titolo. Il cult targato Showtime riprende da dove ci aveva lasciati con Dexter: New Blood, spingendosi però oltre la soglia dell'impossibile. Dopo essere stato colpito da una pallottola sparata da suo figlio Harrison, Dexter Morgan si risveglia dal coma e scopre che il ragazzo è svanito nel nulla. Scosso dal senso di colpa e deciso a porre rimedio ai propri errori, Dexter si mette sulle sue tracce, con New York come nuovo palcoscenico delle sue indagini interiori e non. Ma i demoni che credeva di aver sepolto non hanno alcuna intenzione di lasciarlo andare: il passato bussa sotto forma del detective Batista, pronto a rimettere in discussione ogni verità.

Guidata da Clyde Phillips, storico showrunner della serie originale, Resurrection riporta sullo schermo Michael C. Hall insieme a volti noti e new entry decisamente intriganti. David Zayas torna nei panni di Angel Batista, mentre Jack Alcott riprende il ruolo del tormentato Harrison. Ma è il resto del cast a promettere scintille: Uma Thurman sarà Charley, Peter Dinklage interpreterà Leon Prater e James Remar rivestirà ancora una volta il ruolo di Harry, il padre-ombra di Dexter.

Guest star d'eccezione includono Neil Patrick Harris, Krysten Ritter ed Eric Stonestreet. I primi due episodi arriveranno l'11 luglio su Paramount+, con un assaggio promozionale atteso anche al CCXP di Città del Messico il 31 maggio. Il messaggio è chiaro: la serie è viva e più inquieta che mai. E se il passato non si cancella, forse l'unico modo per sopravvivere è affrontarlo.