Dexter: Resurrection, questa amatissima star di How I Met Your Mother è entrata nel cast della serie

Si allarga ancora il cast della serie che fungerà da sequel agli eventi di Dexter: New Blood, che non aveva soddisfatto pienamente i fan del personaggio

Il vincitore dell'Emmy e del Tony Award, Neil Patrick Harris si è aggiunto al cast della serie originale di Showtime Dexter: Resurrection. L'amatissima star di How I Met Your Mother avrà un ruolo di guest star nei panni di un personaggio chiamato "Lowell". La produzione della serie sequel di Dexter: New Blood è iniziata a gennaio a New York e sarà trasmessa in anteprima quest'estate su Paramount+ with Showtime.

La serie è stata scritta e prodotta da Clyde Phillips mentre il ricchissimo cast è guidato da Michael C. Hall nel ruolo del serial killer Dexter Morgan. Harris si è aggiunto ad altre star già annunciate come, Jack Alcott nel ruolo del figlio di Dexter, Harrison Morgan, e James Remar nel ruolo del padre di Dexter, Harry Morgan.

Tra i nuovi arrivi figurano anche Uma Thurman nel ruolo di Charley, Peter Dinklage nel ruolo di Leon Prater, Krysten Ritter nel ruolo di Mia Lapierre, Ntare Guma Mbaho Mwine nel ruolo di Blessing Kamara, Kadia Saraf nel ruolo del detective Claudette Wallace, Dominic Fumusa nel ruolo del detective Melvin Oliva ed Emilia Suárez nel ruolo di Elsa Rivera.

Resurrection arriva dopo il successo della serie prequel

Dexter: Original Sin, Patrick Gibson e Christian Slater discutono in cucina

Dexter: Original Sin, la prima serie prequel del franchise, ha recentemente concluso la sua prima stagione di 10 episodi ed è attualmente disponibile in streaming su Paramount+. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione della prima stagione.

Dexter: Original Sin. Patrick Gibson in una scena del finale.

La serie è guidata da Patrick Gibson nel ruolo del giovane serial killer emergente Dexter Morgan, che inizia un tirocinio alla Miami Metro insieme al padre Harry Morgan (Christian Slater). Insieme, navigano nelle acque torbide del bene e del male, mantenendo il segreto con Debra Morgan (Molly Brown), la sorella di Dexter che ha un disperato bisogno dell'attenzione e dell'affetto della sua famiglia.

Original Sin ha debuttato a dicembre, diventando la serie originale globale più trasmessa dalla rete in dieci anni. Il finale di stagione è andato in onda a febbraio e ha ottenuto 2,68 milioni di spettatori globali, l'episodio più visto in streaming della stagione, secondo Showtime.