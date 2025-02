Dexter: Resurrection, Jennifer Carpenter svela se apparirà nel sequel

Uno dei principali interrogativi per i fan di Dexter è se rivedranno Jennifer Carpenter nel ruolo di Debra Morgan nel nuovo sequel della serie, Dexter: Resurrection.

Nonostante il suo ritorno nel recente spinoff Dexter: New Blood di Showtime, Jennifer Carpenter ha annunciato che non tornerà nel prossimo capitolo. L'attrice, che ha interpretato la sorella adottiva di Dexter, Debra Morgan, ha parlato apertamente della sua decisione in una recente intervista con People.

"Sono molto concentrata sul momento che sto vivendo e credo di aver chiuso quel capitolo. Ne sono orgogliosa", ha dichiarato Carpenter. "Spero che si stiano divertendo tantissimo", ha aggiunto, riferendosi al cast e alla troupe che stanno lavorando alla nuova serie, in arrivo quest'estate su Paramount+ con Showtime.

Attualmente impegnata nel ruolo della vice-sceriffo Mamie Fossett nella seconda stagione della serie prequel di Yellowstone, Carpenter ha concluso: "Sono felice che i fan abbiano ancora molto materiale da godersi".

Le novità di Dexter: Resurrection

La serie originale Dexter, che ha vinto un Emmy e ha avuto quasi 100 episodi tra il 2006 e il 2013, raccontava le vicende di un esperto di tracce di sangue nella polizia di Miami, che risolveva omicidi... e li commetteva, incanalando la sua sete di uccidere contro criminali violenti. Nella conclusione della serie, il personaggio di Debra Morgan, interpretato dalla Carpenter, viene tolto dal supporto vitale dal fratello Dexter, dopo un ictus.

Jennifer Carpenter nel rulo di Debra Morgan nella serie televisiva Dexter, episodio: Rispedire al mittente

Dexter ha dato vita a diversi spinoff, tra cui il recente Dexter: New Blood, in cui Carpenter è tornata nel ruolo di Debra come presenza immaginaria. Nel frattempo, Dexter: Original Sin, un prequel incentrato su un giovane Dexter, ha recentemente concluso la sua stagione.

Dexter: Resurrection vedrà il ritorno di parte del cast originale, tra cui Michael C. Hall, che è anche produttore esecutivo, David Zayas e James Remar. Il cast include anche Jack Alcott, Uma Thurman e Peter Dinklage.