Dexter: Resurrection 2, il teaser svela la data e un nuovo problema per Morgan: la vecchiaia

Per Michael C. Hall è arrivato il momento di riprendere ancora una volta il camice di Dexter Morgan. Paramount+ ha presentato il primo teaser della seconda stagione di Dexter: Resurrection e, soprattutto, ha messo fine all'attesa sulla data di uscita: i nuovi episodi debutteranno venerdì 30 ottobre 2026.

La vista peggiora, ma l'Oscuro Passeggero non sembra affatto sparito

Il filmato dura soltanto 40 secondi e sceglie di giocare con una situazione apparentemente innocua. Dexter è seduto davanti a un oculista e cerca di leggere le lettere del tabellone per controllare la propria vista. Non ci riesce particolarmente bene e inizia a cercare un paio di occhiali che possano aiutarlo.

La scena dice già qualcosa sul protagonista che ritroveremo nella nuova stagione. Dexter non è più quello di un tempo e il passare degli anni comincia a lasciare qualche segno anche sul suo corpo. Ma c'è un dettaglio che il teaser non sembra voler mettere in dubbio: la sua vocazione per gli omicidi è ancora intatta.

Mentre Dexter affronta il problema della vista, il teaser inserisce infatti alcune immagini decisamente più familiari ai fan della saga. Si intravedono stanze preparate per le sue uccisioni e coltelli pronti all'uso. È un contrasto che riassume bene la situazione: il corpo di Dexter può cominciare a rallentare, ma il suo lato oscuro non sembra avere alcuna intenzione di seguirlo sulla stessa strada. E Paramount+ ha trovato un modo particolarmente curioso per annunciare la première. A un certo punto le lettere del tabellone dell'oculista cambiano e finiscono per rivelare proprio la data del debutto, 30 ottobre.

Per scoprire cosa accadrà davvero a Dexter bisognerà quindi aspettare ancora qualche settimana, ma il primo assaggio lascia già intuire che l'età sarà un elemento importante della seconda stagione.

Il successo di Dexter: Resurrection arriva dopo diversi tentativi di riportare in vita il personaggio di Michael C. Hall. L'attore aveva inizialmente lasciato alle spalle Dexter dopo il discusso finale della serie originale nel 2013. Quasi dieci anni dopo era tornato con Dexter: New Blood, progetto nato come evento limitato e poi rimasto un capitolo separato della storia.

Nel frattempo Paramount aveva sviluppato anche Dexter: Original Sin, prequel ambientato durante la giovinezza del protagonista e interpretato da Patrick Gibson. La serie era stata rinnovata per una seconda stagione nell'aprile 2025, ma il progetto è stato successivamente cancellato dopo la fusione tra Paramount e Skydance. È saltato anche lo spin-off dedicato ad Arthur Mitchell, il Trinity Killer interpretato da John Lithgow. A questo punto, Resurrection è diventata il progetto attraverso cui il franchise può continuare davvero.

La differenza rispetto ai precedenti tentativi di espansione dell'universo di Dexter si vede soprattutto nell'accoglienza.

Il futuro di Dexter potrebbe andare oltre la seconda stagione

La prima stagione di Resurrection ha raggiunto il 95% di recensioni positive della critica e il 90% di gradimento del pubblico su Rotten Tomatoes. Sono numeri che la collocano tra le stagioni più apprezzate nella storia del franchise. Anche il debutto ha dato un segnale incoraggiante. Nei primi tre giorni la serie ha raccolto 3,1 milioni di spettatori, contro i 2,1 milioni registrati da Dexter: Original Sin nello stesso periodo.

Il confronto con New Blood è altrettanto significativo: la serie del 2021 si era fermata al 77% tra i critici e al 74% tra il pubblico su Rotten Tomatoes. Original Sin, invece, aveva chiuso la prima stagione con il 70% della critica e il 77% degli spettatori.

La terza stagione di Dexter: Resurrection non è ancora stata ordinata ufficialmente da Paramount+. Questo, però, non significa che gli autori non abbiano già pensato a cosa potrebbe succedere dopo. Scott Reynolds, sceneggiatore e produttore esecutivo, ha raccontato in passato che il gruppo creativo aveva immaginato la nuova storia di Dexter su un arco di tre stagioni prima ancora di presentare il progetto a Michael C. Hall. Lo scorso anno erano inoltre circolate indiscrezioni secondo cui Paramount avrebbe già pianificato la terza stagione insieme alla seconda. Si tratta però di informazioni mai confermate pubblicamente dallo studio.

Prima di parlare di un altro ritorno, quindi, c'è una seconda stagione da affrontare. E il teaser di Dexter: Resurrection 2 ha già chiarito almeno una cosa: Dexter Morgan sta invecchiando, ma il suo lato più pericoloso non sembra avere alcuna intenzione di andare in pensione.