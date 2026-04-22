Dexter: Resurrection 2, Michael C. Hall annuncia l'inizio delle riprese

Paramount+ ha condiviso un post sui social per confermare che il lavoro sul set delle prossime puntate della serie è già iniziato.

Paramount+ ha annunciato l'inizio delle riprese della stagione 2 della serie Dexter: Resurrection con un video dal set in cui appare Michael C.Hall, che è tornato a interpretare il famoso serial killer sul piccolo schermo.

Il progetto ha riportato sugli schermi televisivi l'iconico Dexter Morgan, svelando cosa gli accade dopo che il figlio ha provato a ucciderlo.

Chi reciterà in Dexter: Resurrection 2

Nel cast della serie Dexter: Resurrection, oltre al vincitore del SAG Award e del Golden Globe Michael C. Hall, ci sono anche Uma Thurman nei panni di "Charley", Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Sarif, Dominic Fumusa e James Remar, che riprenderanno i rispettivi ruoli, insieme a Desmond Harrington, che entra nel cast fisso della serie nella seconda stagione.

Tra gli interpreti anche Dan Stevens nella parte di un assassino, Bokeem Woodbine, Nona Parker Johnson e Brian Cox.

Ecco il video dell'annuncio del via alle riprese:

Cosa racconterà la seconda stagione

Firmata dallo showrunner e produttore esecutivo candidato agli Emmy Clyde Phillips, la seconda stagione di Dexter: Resurrection vedrà Dexter Morgan (Hall) alle prese con due killer: uno già noto e l'altro intento a seminare il terrore a New York in modi che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Il tutto mentre affronta il suo nemico più grande di sempre: una crisi di mezza età. Harrison (Alcott) prosegue il proprio personale percorso verso la giustizia, mentre padre e figlio si trovano davanti al loro capitolo più oscuro.

La serie è prodotta da Paramount Television Studios e Counterpart Studios. Clyde Phillips (anche showrunner), Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Tony Hernandez e Lilly Burns sono i produttori esecutivi, tra cui figurano inoltre John Goldwyn e Sara Colleton, insieme a Veronica West, Kirsa Rein e al duo Tanner Bean & Katrina Mathewson.