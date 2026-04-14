Dexter: Resurrection 2, Dan Stevens entra nel cast con un ruolo 'letale'

L'attore farà parte degli interpreti dei nuovi episodi dello show che ha riportato sul piccolo schermo la storia di Dexter Morgan.

La stagione 2 della serie Dexter: Resurrection potrà contare sulla presenza di Dan Stevens nel cast, con un ruolo davvero 'letale'.

I nuovi episodi potranno contare su un gruppo di interpreti di alto livello, che comprende anche il ritorno di Uma Thurman nella parte di Charley.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni !

Il ruolo affidato a Stevens in Dexter: Resurrection

Dan Stevens avrà il ruolo di Owen Stark, ovvero il Five Borough Killer, nella seconda stagione di Dexter: Resurrection, il progetto targato Showtime di cui potete leggere la nostra recensione.

Nelle puntate si scoprirà che l'uomo è un serial killer che, un po' in stile Zodiac, tormenta la polizia con telefonate in cui minaccia di uccidere dei cittadini innocenti. Quando Owen compie i crimini, la città e la stessa polizia saranno terrorizzate.

Una foto di Stevens

Cosa racconta lo show con Michael C. Hall

Nella prima stagione, con showrunner e produttore Clyde Phillips, Dexter Morgan (Michael C. Hall) si risveglia dopo che il figlio Harrison (Jack Alcott) gli ha sparato. Il protagonista, uscito dal coma, cerca quindi di andare alla ricerca del figlio, che è scomparso, partendo con direzione New York.

Dexter si rende però conto in fretta che il passato non potrà rimanere segreto a lungo e dovrà collaborare con il giovane per uscire da una situazione complicata.

Nel cast della seconda stagione ci saranno anche Brian Cox nella parte di Don Framt, ovvero il New York Ripper (lo squartatore di New York), e Peter Dinklage nella parte di Leon Prater.

Tra gli interpreti della prima stagione dello show ci sono poi Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Emilia Suarez, James Remar, Neil Patrick Harris, Krysten Ritter, Eric Stonestreet e David Dastmalchian.