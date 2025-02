Dexter: Original Sin, la serie prequel avrà una seconda stagione?

La prima stagione di Dexter: Original Sin si è ufficialmente conclusa la scorsa settimana e i fan sono ansiosi di analizzarne ogni pezzo, anche per capire se arriveranno nuovi episodi in futuro.

La nuova serie prequel ha riportato i fan agli anni '90 e ci ha permesso di vedere la storia delle origini di Dexter, da come è stata uccisa sua madre alla sua prima volta contro un vero e proprio cattivo. È una serie piena di rivelazioni, easter egg e camei dall'universo di Dexter.

È il tipo di serie che è chiaramente fatta per i fan e per entusiasmare coloro che hanno prestato attenzione a ogni dettaglio della serie negli ultimi 20 anni o giù di lì.

Dexter: Original Sin tornerà con una Stagione 2?

Dexter: Original Sin. Patrick Gibson in una scena del finale.

Al momento, la serie prequel non ha ancora ottenuto il via libera ufficiale per una seconda stagione, ma sembra probabile che lo farà visto il successo ottenuto. Lo showrunner della saga, Clyde Phillips, ha recentemente discusso dello show, delle possibilità di stagioni future e molto altro ancora, ma non si è sbilanciato molto sulle possibilità di un rinnovo. Su queste pagine trovate la nostra recensione.

Dexter: New Blood - Michael C. Hall nella serie

Quello che sappiamo per certo è che la saga televisiva di Dexter proseguirà con una nuova serie sequel, Dexter: Resurrection, prevista per giugno 2025 e con il ritorno in scena di Michael C. Hall.

Le riprese di Dexter: Resurrection sono cominciate il 9 gennaio 2025; la serie sarà ancora ambientata nel corso dell'inverno dopo gli eventi di New Blood. Questo non è certo uno shock, dato che Resurrection dovrebbe riprendere immediatamente dopo l'ultima volta che abbiamo visto Dexter, a nord di New York poco dopo Natale.